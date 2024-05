Gatto, se ti graffia e noti questo dettaglio non perdere un secondo e corri dal medico | L’infezione è già in corso

I graffi del gatto possono sembrare innocui, ma il rischio di infezione è reale e grave: ecco come individuarlo e contrastarlo.

Se il tuo gatto ti graffia, potresti trovarlo affettuoso o giocoso, ma potrebbe anche esserci un rischio nascosto.

Un dettaglio sottile, spesso trascurato, potrebbe essere la chiave per riconoscere quando è il momento di agire prontamente.

Gli amanti dei felini devono prestare particolare attenzione a un segno che potrebbe indicare un’insidiosa infezione in corso. Ignorare questo segnale potrebbe portare a complicazioni serie per te e per il tuo amato animale domestico.

In questo articolo, esploreremo la natura di questo dettaglio sottile e discuteremo l’importanza di consultare immediatamente un medico se notato. La salute del tuo gatto e la tua stessa salute potrebbero dipendere da una rapida azione.

Se noti questo dettaglio è infezione: corri dal medico

Il rapporto tra gli esseri umani e i gatti ha radici antiche e profonde. Questi felini, amati per la loro grazia e indipendenza, sono anche portatori di un’insidiosa minaccia: la malattia da graffio di gatto. Causata dal batterio Bartonella henselae, è un’infezione che può trasmettersi attraverso graffi o morsi da parte di gatti domestici o randagi infetti. Sebbene sia possibile che le pulci fungano da vettori per questo microrganismo, sono i felini i principali serbatoi e trasmettitori della malattia.

Uno degli aspetti più preoccupanti di questa patologia è la sua predilezione per i bambini. È importante che i genitori siano consapevoli dei rischi associati al contatto dei loro piccoli con i gatti, incoraggiando la supervisione e l’educazione sul comportamento sicuro intorno agli animali domestici. I sintomi della malattia da graffio di gatto possono manifestarsi entro 3-10 giorni dal momento del graffio o del morso. Una papula eritematosa circolare può svilupparsi nella zona interessata, seguita da un ingrossamento dei linfonodi regionali, specialmente nell’area dell’ascella e del collo. Febbre, malessere generale e sintomi simili all’influenza possono accompagnare questa fase acuta della malattia.

La malattia felina trasmessa da un graffio

Sebbene nella maggior parte dei casi la malattia si risolva spontaneamente nell’arco di alcuni mesi, è importante prestare attenzione a eventuali complicazioni. La sindrome oculoghiandolare di Perinaud, la granulomatosi epatosplenica e le manifestazioni neurologiche rappresentano possibili sviluppi gravi della malattia, che richiedono un trattamento immediato e mirato. La diagnosi della malattia da graffio di gatto si basa sulla positività dei test sierologici per gli anticorpi e, talvolta, sulla biopsia del linfonodo interessato.

Il trattamento della malattia da graffio di gatto è principalmente sintomatico, mirato a alleviare i sintomi. Impacchi caldi e analgesici possono essere prescritti per alleviare il disagio associato alla malattia. Tuttavia, nei casi più gravi o nei pazienti immunocompromessi, è necessario un trattamento antibiotico, spesso con farmaci come l’azitromicina, per contrastare l’infezione e prevenire eventuali complicazioni.