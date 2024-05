Cane femmina, se inizia a raccattare in casa calzini e peluches in casa corri ai ripari: potrebbe sviluppare una dolorosa patologia

Il tuo cane femmina raccatta oggetti per casa e si costruisce un “nido”? Sembra un atteggiamento tenero, ma nasconde una realtà pericolosa…

Quando il tuo adorabile cane femmina inizia a trasformarsi in un piccolo ladro di calzini e peluches, potrebbe essere il segnale di qualcosa di più serio in corso.

Anche se appare innocuo, e persino divertente all’inizio, questo comportamento potrebbe nascondere un problema sottostante che richiede attenzione.

La tua compagna pelosa potrebbe essere in procinto di sviluppare una patologia che arrecherà disagio e preoccupazione per entrambi. È importante essere consapevoli dei segnali precoci e intervenire prontamente per garantire il benessere del tuo fedele amico a quattro zampe.

Scopriamo insieme quali sono i segnali da tenere d’occhio e come affrontare questa situazione in modo efficace.

Se ruba calzini o altri oggetti morbidi sta sviluppando una triste patologia

Se il vostro cane femmina si comporta in modo strano, potrebbe aver sviluppato una gravidanza isterica, una condizione che coinvolge oltre il 60% delle femmine di cane non sterilizzate e che, sebbene non sia una malattia, può causare fastidi significativi sia per il cane che per il proprietario. Ma cosa significa esattamente una gravidanza isterica nei cani e come possiamo aiutare la nostra fedele amica a superarla?

La gravidanza isterica, conosciuta anche come falsa gravidanza o pseudo-gravidanza, si verifica quando una cagna manifesta comportamenti e sintomi tipici di una gravidanza reale, nonostante non sia effettivamente incinta. Questo può includere sintomi comportamentali come l’agitazione, l’inappetenza e la tendenza a raccogliere oggetti per creare un nido immaginario, così come sintomi fisici come l’ingrossamento delle mammelle e la produzione di latte materno, noto come galattorrea.

Il malessere della gravidanza isterica nei cani: come aiutarli

Per riconoscere una gravidanza isterica, è importante osservare attentamente il comportamento e la salute della cagna. Se notate che il vostro cane mostra segni di agitazione, inappetenza, tendenza a creare un nido o produce latte senza essere incinta, potrebbe essere affetto da questa condizione. È consigliabile consultare immediatamente il veterinario per una valutazione accurata. Una volta diagnosticata la gravidanza isterica, è fondamentale adottare i giusti rimedi per aiutare il cane a superare questa fase. In alcuni casi, i sintomi possono risolversi da soli nell’arco di 2-3 settimane, ma è importante monitorare da vicino il cane per garantire che non si verifichino complicazioni. Evitate di stimolare ulteriormente la produzione di latte mungendo il cane o applicando impacchi caldi sulle mammelle, poiché ciò potrebbe aggravare la situazione. E facilitare l’insorgenza di infiammazioni, nonché di condizioni tumorali.

Se il cane manifesta comportamenti compulsivi come leccarsi in modo eccessivo, può essere utile utilizzare un collare elisabettiano per impedire il comportamento autolesionista e consentire alle ferite di guarire. Esistono diverse opzioni di collari elisabettiani disponibili sul mercato, quindi potete scegliere quello più adatto alle esigenze del vostro cane. Inoltre, il veterinario potrebbe prescrivere farmaci per alleviare i sintomi e aiutare il cane a sentirsi più a suo agio durante questa fase. È importante seguire attentamente le istruzioni del veterinario e monitorare da vicino il cane per eventuali miglioramenti o cambiamenti nella condizione.