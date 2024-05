Gatto, se gli hai comprato questo accessorio lo stai torturando: l’errore gravissimo che tutti commettono in buona fede

Non comprare assolutamente questo accessorio al tuo gatto. Potresti torturarlo senza saperlo e rendere le sue giornate infernali!

Alcune volte i padroni possono commettere dei grossi errori con il proprio animale, senza nemmeno rendersene conto. Per quanto riguarda i nostri amici felini, i gatti detestano da morire un accessorio e, comprandoglielo, potremmo torturarli senza saperlo e rendere le loro giornate veramente infernali. Ma di che cosa si tratta? E perché dovresti esserne a conoscenza prima che sia troppo tardi?

Non sempre quello che facciamo per i nostri animali, pensando di prendercene cura, sono delle scelte che li renderanno automaticamente felici.

Purtroppo, i pet non hanno la parola e, alcune volte, proprio non riescono a farci capire quando qualcosa non va. Per quanto riguarda i gatti, esiste un accessorio da non acquistare assolutamente. Alcuni specialisti lo ritengono addirittura pericoloso per la sua salute e, proprio per questo, dovresti leggere anche tu il paragrafo seguente. Soltanto così potrai scoprire di che cosa si tratta e eliminarlo immediatamente dalla vita del tuo felino.

La cosa veramente preoccupante? È che si tratta di un accessorio particolarmente comune e acquistato da milioni di padroni di tutto il mondo.

Quale accessorio non mettere mai al proprio gatto

Ebbene sì, l’accessorio che dovresti cancellare dalla vita del tuo gatto è proprio il collare con il campanellino. Alcuni padroni prendono in considerazione questa soluzione per localizzare al meglio il proprio gatto quando esce fuori di casa. Altri lo fanno per proteggere le ipotetiche vittime del felino, che sentiranno il rumore del suo arrivo prima che sia troppo tardi. Eppure, sappiamo benissimo che l’udito è uno dei sensi maggiormente sviluppati in questo animale: costringendolo ad indossare un accessorio simile, potremo torturarlo senza saperlo.

Ecco infatti nello specifico tutti gli svantaggi del campanellino e perché dovresti toglierlo immediatamente.

Perché può soffrire con il campanellino

Se tu dovessi avere un rumore simile costantemente attaccato al tuo collo – e, di conseguenza, alle orecchie – come pensi che la prenderesti? Le conseguenze sul nostro gatto potrebbero essere molto negative: continuo stress, nervosismo e persino dei problemi di udito. Ovviamente, questo accessorio non può causare danni irreversibili (come la sordità) nel gatto ma, secondo alcuni specialisti, potrebbe aggravare questo suo senso. Oltretutto questo collare potrebbe essere particolarmente pericoloso per i gatti che stanno fuori casa, in quanto potrebbero appendersi a qualcosa e strozzarsi.

Evita quindi di utilizzare questo accessorio pericoloso per il tuo gatto e non infliggergli questa terribile tortura.