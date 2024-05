Ti presento Rope Daddy, il cane più costoso del mondo: ecco di che razza è e quanto costa | Vale più di un appartamento

Qual è il cane più costoso del mondo? Si chiama Rope Daddy e questa razza può valere più di un appartamento. Ecco la sua cifra.

Sappiamo benissimo che ci sono alcune razze di cani che possono raggiungere delle cifre stellari. Tuttavia, ne esiste una in particolare modo che è ritenuta la più costosa del mondo e può valere addirittura più di un appartamento. Si tratta del Rope Daddy, unico nel suo genere. Ecco quanto può costarci questo amico a quattro zampe.

I cani sono i migliori amici dell’uomo, e adottarli è sempre un’ottima decisione. Nel mondo esistono centinaia e centinaia di razze diverse, provenienti da differenti incroci e luoghi del mondo.

Tra le più conosciute e amate troviamo sicuramente quella dei Labrador, dei Golden Retriever, i Carlini, gli Husky, i Pastori e molti altri ancora. Ogni razza ha diverse caratteristiche, sia fisiche che comportamentali, e che potrebbe risultare più o meno compatibile con il proprio padrone. Il Rope Daddy è una razza meno conosciuta delle altre, che tuttavia ha un costo decisamente più elevato e accessibile a poche persone.

Pensa che questo cane può addirittura arrivare a costare quanto un appartamento. Ecco la cifra che ha sconvolto il mondo intero.

Il costo di un Rope Daddy: il cane più caro del mondo

Il valore di questo cane è di circa 110 mila euro, una cifra mozzafiato, e che non tutti possono ovviamente permettersi. Questa razza di cane proviene dalla Colombia e appartiene alla famiglia dei bulldog francesi. Purtroppo però i bulldog, oltre ad essere dei quattro zampe particolarmente richiesti dalle persone, sono anche molto sensibili e propensi a sviluppare diversi problemi fisici. Il Rope Daddy, al contrario, è caratterizzato da un pelo più lungo, degli occhi azzurri, un simpatico muso schiacciato e delle pieghette tra gli occhi e il naso (che in inglese prendono il nome di “rope”).

Un allevatore colombiano ha spiegato al pubblico quanto costa mantenere questa razza di cani.

Il mantenimento di questo piccolo pelosetto

L’uomo ha spiegato che il suo Rope Daddy ha delle esigenze molto raffinate. Il colombiano spende infatti circa 320€ al mese per il cibo del proprio cane che generalmente deve essere: carne cruda, yogurt greco e verdure. L’uomo deve inoltre spendere circa 3.800€ al mese in integratori particolari per il suo quattro zampe, necessari affinché le sue conformazioni estetiche rimangano intatte e perfette.

Insomma, il Rope Daddy è il cane più desiderato al mondo ma, tuttavia, ha un costo non indifferente!