Ti presentiamo Bella, il cane con 5 zampe: lo stranissimo caso che ha sconvolto i veterinari: “Eravamo tutti scioccati”

Ecco chi è Bella, la cagnolina nata con cinque zampe. Il suo curioso caso ha sorpreso tutti i veterinari del mondo.

In queste ore si è sentito parlare più volte del curioso caso di Bella: la prima cagnolina al mondo che ha 5 zampe. Inutile dire che si tratta di una rarità che ha sconvolto anche tutti i veterinari del mondo e persino l’associazione no profit Wisconsin Humane Society.

Sui social si è sentito parlare di un Amstaff dal pelo striato che, al contrario di tutti i suoi simili, è nata con ben cinque zampe.

La piccola di sei mesi è stata trovata in Wisconsin e, immediatamente, questa sua caratteristica così particolare ha attirato l’attenzione di tutto il mondo. Basti pensare che si tratta del primo vero caso accertato in 145 anni. A rendere pubblica la sua diagnosi è stata la Wisconsin Humane Society, un’associazione no profit fondata nel 1879.

Ma ecco nel dettaglio tutte le caratteristiche cliniche che rendono unica la dolcissima Bella.

Bella e la sua quinta zampa

Quest’associazione no profit ogni anno salva più di 40mila animali sparsi nel mondo e ha deciso di prendersi cura anche di Bella, la cagnolina con 5 gambe. “Vi presentiamo Bella, la prima cagnolina con 5 gambe che abbiamo incontrato nei 145 anni della nostra storia! Eravamo tutti scioccati quando abbiamo visto le radiografie..” Hanno scritto i veterinari sui social. Dopodiché, hanno spiegato che l’animale soffre di dimelia, un’anomalia molto rara che comporta la duplicazione delle ossa.

La zampa destra di Bella ha infatti due femori, due tibie, due fibule, nove dita e tutte queste ossa sono come fuse tra di loro.



Cosa accadrà alla bellissima cagnolina

Un team di esperti aveva preso in considerazione di amputargli la zampa in questione. Tuttavia i rischi sembrano essere maggiori dei potenziali benefici e, fino a prova contraria, Bella corre e sembra non provare alcun dolore. La situazione della cucciola di sei mesi continuerà ad essere controllata ma, per ora, non sarà necessario un intervento chirurgico. Tra non molto questa meravigliosa Amstaff con cinque zampe potrà essere adottata e, finalmente, potrà ricevere l’amore che merita: “Bella ama passeggiare e correre nel nostro giardino, la sua capacità di movimento non è limitata dalla sua condizione fisica” hanno spiegato dal rifugio.

D’altronde sappiamo che il mondo è bello perché è vario, e la “cinque zampe” Bella è sicuramente unica nel suo genere!