Fugge con la dentiera della padrona e sfoggia un sorriso nuovo di zecca: ecco chi è Mailo, il cane che ti farà ridere fino alle lacrime

Il video del buffissimo Mailo, il cane che è fuggito via con la dentiera della padrona. Mai visto un sorriso più pazzesco di quello!

I cani sono i migliori amici dell’uomo e, di tanto in tanto, amano anche farci divertire con qualche uscita fuori dal comune. In queste ore è divenuto virale Mailo, il cane di una ragazza spagnola che ha sorpreso tutti con un sorriso nuovo di zecca! Ma ecco chi è questo simpaticissimo cagnolone e il video che ha fatto piangere la rete dalle risate.

Sul web sono particolarmente virali i video dei nostri animaletti intenti a combinarne di tutti i colori.

Su TikTok, ad esempio, è possibile trovare video di gatti indemoniati, cani vestiti con costumi assurdi o pappagalli che si comportano come esseri umani. Ad aver attirato l’attenzione del web, questa volta, è stato il simpaticissimo Mailo, il cane di Lola (una ragazza spagnola che ama condividere le sue immagini su questa piattaforma). Parecchi utenti hanno pianto dalle risate, e quello che ha combinato Mailo ha superato qualsiasi altro video comico dei nostri animaletti.

Non ci resta quindi che scoprire chi è questo quattro zampe e perché ha strappato un sorriso a tutto il mondo.

Chi è Mailo: il cane con un sorriso nuovo di zecca

Come accennato precedentemente, Mailo vive in Spagna assieme alla sua padroncina Lola. La ragazza ha spiegato più e più volte che il suo amico è una bomba ad orologeria che ama farla divertire attraverso i suoi comportamenti buffi. Nelle ultime settimane i due si trovavano a casa della nonna per passare un po’ di tempo assieme. Proprio in questo frangente, Mailo ha combinato l’ennesimo guaio che l’ha reso decisamente virale sui social.

Ebbene sì, il quattro zampe ha deciso di rubare la dentiera dell’anziana, sorprendendo così anche la sua padrona.

La reazione della padrona e della nonna

Quando Mailo si è presentato davanti a nonna e nipote a furto avvenuto, aveva un sorriso nuovo di zecca e un aspetto super buffo. La reazione della padrona è stata quindi quella di ridere fino alle lacrime. Soltanto dopo ha realizzato il guaio che aveva appena combinato il suo cane e ha immediatamente recuperato la dentiera, l’ha igienizzata e dopodiché l’ha messa al suo posto di sempre. Tuttavia, non ha potuto resistere e ha deciso di mostrare il video anche a sua nonna: “Mia nonna ha riso fino alle lacrime. In realtà tutti in casa si sono fatti una grossa risata, soprattutto perché è inusuale e inaspettato” ha spiegato.

Insomma, Mailo è riuscito a strappare un sorriso a milioni di utenti: è proprio vero che i nostri amici a quattro zampe possono migliorare il tono delle nostre giornate!