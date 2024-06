Gatto, se ti sveglia di notte evita di compiere questo errore | L’abitudine dannosa che può farti ammalare

Se il tuo gatto ama svegliarti durante la notte, non commettere questo grave errore. Potresti compromettere il tuo benessere.

I gatti sono degli animali che necessitano di molte attenzioni. Si considerano infatti dei piccoli re o regine pelosi che vivono dentro la nostra casa senza pagare l’affitto! Siamo proprio noi, dunque, a stare ai loro comodi e a tutte le loro necessità. Può capitare infatti che il nostro micio ami svegliarci improvvisamente durante la notte.

Esiste un comportamento in particolar modo, che dovresti evitare quanto più possibile se non vuoi soffrire di insonnia o di stanchezza cronica. Ecco quale nello specifico.

I nostri amici felini sono dei predatori, e per natura sono abituati a cacciare. Questa attività li impegna appieno durante la giornata ma, quando hanno a disposizione il cibo dentro la ciotola, trasformano questa necessità in gioco. I gatti infatti non sono degli animali che amano solo poltrire, ma hanno anche bisogno di scaricare le loro energie durante la giornata.

A volte però, possono cominciare a sfogarsi anche durante la notte, proprio quando abbiamo deciso di chiudere gli occhi dopo una lunga e stancante giornata. Ma come mai si comportano così?

Perché i gatti ci svegliano durante la notte

Generalmente esistono due motivazioni principali per cui il nostro gatto ci sveglia durante la notte: ha bisogno di attenzioni e di gioco, oppure vuole che riempiamo la sua ciotola con un po’ di cibo. Questi animali possono insistere fino allo sfinimento, in quanto vorranno a tutti i costi che la loro richiesta sia soddisfatta a pieno titolo. E se continuiamo a far finta di dormire? Probabilmente potrebbe fare delle marachelle per costringerci ad uscire dalle coperte.

Esiste però una soluzione per risolvere questo problema che da padrone di un gatto dovresti conoscere anche tu.

Come comportarsi in questa situazione

La regola principale quando il nostro gatto ha preso una cattiva abitudine è di non dargli mai troppa soddisfazione. Ad esempio, incoraggiarlo a giocare sotto al piumone o nel letto potrebbe essere un grave errore. Ogni nostro movimento potrebbe motivarlo a giocare e, dunque, a svegliarci in piena notte. D’altronde, i gatti non si rendono conto dei nostri bisogni e danno per scontato che anche per noi sia normale interrompere il riposo per giocare assieme a loro nelle ore notturne, Secondo uno studio sui felini, basteranno soltanto 14 giorni per togliere loro qualsiasi cattiva abitudine.

Armati quindi di un po’ di pazienza e non arrenderti agli occhi dolci del tuo micio. Soltanto così potrai tornare a dormire sogni tranquilli, e ricaricarti di energia per il giorno successivo!