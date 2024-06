Gatti in aereo: se vuoi portare il tuo micio in vacanza scegli queste compagnie | Dimentica la stiva, così viaggia a fianca a te

Hai anche tu intenzione di portare il tuo gatto in aereo? Ecco quali compagnie ti permetteranno di tenerlo in cabina al tuo fianco.

Se anche tu stavi pensando di trasferirti in un’altra città, oppure hai in mente di fare un viaggio e portare il tuo gatto con te, non perdere le righe successive. Potrai infatti scoprire se questa soluzione possa far soffrire o meno il tuo animale. Dopodiché, ti consiglierò alcuni comportamenti intelligenti da applicare durante il viaggio e quali compagnie aeree ti permetteranno di dire addio alla stiva.

Sappiamo benissimo che i nostri gatti possono essere degli animali diffidenti e particolarmente ansiosi.

Decidere di portarli con sé durante un viaggio in aereo potrebbe quindi essere un vero terno al lotto. Non tutti i gatti soffrono, infatti: basta abituarli sin dalla tenera età, ed evitare i traumi in caso la loro personalità sia più ansiosa rispetto ad altre. Dopodiché, per far sì che il viaggio non diventi un incubo, è fondamentale abituare gradualmente il micio.

Esistono infatti degli accorgimenti pre-partenza che dovresti prendere in considerazione anche tu per il tuo animale. Ecco quali sono.

Come comportarsi prima di portare il nostro gatto in aereo

La primissima cosa da fare prima di salire in aereo, è quella di portare il nostro gatto dal veterinario. In questo modo potrai far prescrivere al tuo pet, eventualmente, dei tranquillanti felini. Dopodiché, ricordati di avere con te tutte le vaccinazioni e i documenti necessari e di abituare il tuo animale al trasportino (in questo modo non sarà un problema per lui sostarvi durante il viaggio in aereo).

Tuttavia, non tutte le compagnie aeree ti permetteranno di tenere il micio al tuo fianco durante il volo. Ecco con quali potrai dire addio alla stiva.

Le compagnie aeree consigliate

Dopo aver abituato passo per passo il tuo gatto al trasportino prima della partenza, ecco a quali compagnie aeree potrai fare affidamento: ITA Airways, Lufthansa, Air France-KLM, Vueling e Volotea. Ognuna di esse accetterà la presenza del tuo animale in cabina, ma ricordati sempre di controllare che il trasportino sia conforme alle misure stabilite dalla compagnia prescelta. I loro regolamenti di volo avranno infatti tutti i dettagli aggiornati, che potrai consultare prima della partenza.

D’ora in poi potrai finalmente dire addio alla stiva, permettendo al tuo gatto di viaggiare accanto a te. Soltanto in questo modo gli risparmierai paura e stress, e il volo sarà un’esperienza indimenticabile!