Coniglietto domestico, se ne adotti uno preparati a sborsare un autentico patrimonio | Quello che gli allevatori non ti dicono

Sapete quali sono i costi di mantenimento di un coniglietto domestico? Preparatevi ad una cifra considerevole, che molto spesso la gente ignora, prendendo poi decisioni drastiche dopo pochi mesi.

Adottare un animale a casa, qualunque esso sia, è una delle cose più belle che una persona possa fare, se deciso in maniera consapevole, in quanto è un continuo dare e ricevere amore incondizionato. Naturalmente, chi non se la sente non è una cattiva persona, semplicemente ha deciso in maniera coerente.

Molto meglio dire no fin dall’inizio, piuttosto che prendere un animale per poi abbandonarlo o cederlo in un momento successivo, per mancanza di voglia nell’accudirlo, facendolo così soffrire inutilmente.

Perché ricordatevi sempre che loro ci danno tanto amore. Infatti, è stato riscontrato come gli animali domestici si attacchino maggiormente all’essere umano che se ne prende cura, mentre conservano un atteggiamento diverso con gli estranei.

Tra i tanti pelosetti molto affettuosi, troviamo anche il coniglietto domestico, il quale grazie alla sua dolcezza viene impiegato anche nella pet terapy. Ma voi sapete a quanto si aggirano le spese di mantenimento all’anno, per questa creaturina?

Quanto costa mantenere un coniglio domestico?

È stato riscontrato come molte specie, quando si trovano in contesti domestici, mostrano più affetto o comunque un comportamento diverso con chi bada a loro. Oltre ad animali come cani e gatti, che principalmente sono le due specie con le quali conviviamo di più, numerosi studi hanno dimostrato come perfino i pesci nell’acquario riconoscono perfettamente coloro che li nutrono di sovente.

Ci sono poi animali che sono in grado di portare buon umore a tutti, perfino agli ammalati. E sicuramente cani, gatti e coniglietti sono tre delle specie più idonee a questo tipo di ruolo.

Bisogna essere consapevoli

Gli animali possono farci stare bene: possono persino aiutarci a guarire psicologicamente dalla depressione e non ci fanno mai sentire soli, ma bisogna tenere a mente molteplici aspetti quando se ne adotta uno. Ed è per questo che la dottoressa Maristella Zambelli ha voluto creare un video su TikTok, che vi consigliamo di guardare, dove spiega quali sono esattamente i costi di mantenimento di uno degli animali più adottati di sempre, cioè il coniglietto domestico.

Questo perché si pensa che, una volta preso, questo sia molto meno impegnativo di un cane e un gatto. In realtà, come ci spiega la veterinaria, i costi all’anno sono notevoli anche con questo piccolo amico. La veterinaria parla di circa 600 euro all’anno per le spese ordinarie, ai quali andranno poi aggiunti tutti quegli scenari extra come farmaci, visite veterinarie, accessori e così via, fino ad arrivare a un tetto massimo di 2.000 euro all’anno. Come spiega la dottoressa, questo video è stato fatto per rendere le persone consapevoli, in modo da aver chiara tutta la situazione. Così, se si decide di adottarlo sarà per sempre, e non fino alla prima fattura mensile. Ricordatevi che i coniglietti si affezionano al proprio umano e ne sentono anche la mancanza quando non c’è.