Cane in auto, questa infrazione ti costa 30mila euro di multa e rischi anche la galera | La legge italiana parla chiaro

Attento perché la legge italiana su questo è molto chiara: se commetti questo errore rischi fino a 30mila euro di multa e anche la galera…

Una delle cose più pericolose che possono essere fatte è dimenticare il proprio cane in macchina con i finestrini chiusi. Si sentono tante tristi storie del genere che hanno portato a degli epiloghi poco piacevoli.

Lasciare i cani da soli nella propria auto è diventato, dopo tante battaglie, un reato che è punito in modo molto severo dalla legge italiana. Non solo la persona che non rispetta questa regola può avere delle multe molto salate ma anche incorrere in condanne penali.

Inoltre, è veramente disumano lasciare degli esseri viventi da soli in auto, facendogli patire il calore e la mancanza di idratazione.

Adottare un animale è una responsabilità che va presa con attenzione, e lasciare incustodito il proprio animale domestico, senza acqua e in un posto che si riscalda molto facilmente non è proprio la scelta più responsabile da fare. Vediamo meglio cosa rischia chi decide di lasciare il proprio animale da solo in macchina.

Rischi il carcere lasciando il cane in macchina

Fortunatamente la legge italiana ha provveduto a intervenire in merito a questa faccenda, stabilendo delle sanzioni amministrative e penali per chi non rispetta la legge art. 544-ter del Codice Penale.

Questa infatti prevede che: “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da 3 mesi a 18 mesi o con la multa da 5.000 euro a 30.000 euro”. Una legge molto giusta che tutela i nostri amici a quattro zampe.

Ecco quanto tempo è possibile lasciare il cane in macchina

Quando si viaggia con il proprio cane al seguito sia in estate che in inverno è possibile lasciarlo in auto solo per pochi minuti (massimo 5), ovvero il tempo che può servire per prendere un caffè al bar o fare rifornimento di benzina. Tuttavia, vi suggeriamo sempre di portarlo con voi in ogni caso: anche il cane ha la necessità di sgranchirsi un po’ e bere un sorso d’acqua.

Se fa caldo, anche lasciare l’auto accesa con il condizionatore non è ben visto dalla legge e può essere sanzionato, in quanto è pericoloso perché il cane inavvertitamente potrebbe premere qualcosa. Non si dovrebbe invece mai e per nessuna ragione al mondo lasciare il cane da solo in auto per periodi medio-lunghi (dai 10 minuti in poi). Portate sempre con voi i cani (o qualsiasi altro animale), proprio come fareste con dei bambini.