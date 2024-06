Pipistrelli, altro che innocui: “Mi ha morso!” | Nota cantante aggredita sul palco durante uno show, il video surreale

I pipistrelli sono degli animali tutt’altro che innocui. Una nota cantante è stata aggredita durante uno show. Ecco il video surreale.

I pipistrelli sono dei piccoli animaletti in grado di terrorizzare molte persone. Proprio in queste ore è divenuto virale il video di una nota cantante mondiale che è stata aggredita durante un concerto. Inutile dire che le immagini hanno spiazzato la rete intera e sono ormai virali sui social. Il pubblico ha cominciato a gridare e lo show è stato interrotto. Ma ecco cosa è accaduto nello specifico.

Il mondo si divide in chi ha il terrore dei pipistrelli e in chi, al contrario, li trova degli animaletti innocui e teneri.

I pipistrelli sono dei mammiferi che volano di notte, e grazie alle loro ali sono sicuramente molto veloci. Questi animali sono spesso paragonati a dei vampiri in miniatura, visto che alcune specie si nutrono del sangue di altri animali, proprio come questi personaggi di fantasia. Il loro aspetto può incutere timore: piccoli occhi neri, una pelliccia nera, delle grosse ali e delle orecchie appuntite. I pipistrelli sembrano infatti dei topolini volanti e la cosa può terrorizzare moltissimo le persone.

Chiunque abbia una fobia per questi mammiferi, in queste ore sarà sicuramente rimasto scioccato dal video circolato in rete.

La vicenda è accaduta proprio a Taylor Momsen, famosa cantante mondiale che in molti si ricorderanno per la sua parte nel film “Il Grinch” e nella serie-tv “Gossip Girl”. La performer è attualmente impegnata nel tour degli AC/DC, ai quali apre ogni concerto con la sua bellissima voce e talento. Durante il concerto di apertura a Siviglia è tuttavia capitato un inconveniente che ha lasciato il pubblico a bocca aperta: Taylor è stata aggredita da un pipistrello nel bel mezzo della sua esibizione.

I fan, dopo essersi accorti della presenza dell’animale sulla gamba della cantante, hanno cominciato ad urlare a squarciagola per far sì che se ne accorgesse.

ROCK AND ROLL MOMENT…in Sevilla Wednesday during “Witches Burn” a BAT 🦇 clung to my leg…in the moment I was performing and had no idea until the crowd kept screaming and pointing…yes he bit me…so rabies shots for the next two weeks 😖thanks the staff at the hospital who… pic.twitter.com/h53nw4mP8b

— Taylor Momsen (@taylormomsen) May 31, 2024