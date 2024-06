Non hai la laurea ma vuoi lavorare con gli animali? Da oggi puoi farlo, e ricevi anche regolare stipendio, ferie e permessi

Ami gli animali e sogni di lavorarci assieme? Non avrai neanche bisogno di una laurea e potrai ricevere persino un regolare stipendio.

Gli animali sono esseri in grado di donarci tutto il loro amore senza chiedere niente in cambio. Aiutarli e lavorare con loro potrebbe essere quindi un bel modo per ripagarli. Se anche tu stavi cercando una simile opportunità, sappi che da adesso in poi non avrai neanche bisogno di una laurea. Potrai beneficiare di un buon stipendio, delle ferie e persino di alcuni permessi. Ecco però di quale lavoro si tratta nello specifico.

Lavorare con degli animali, anziché con le persone, potrebbe rivelarsi la scelta migliore per noi e la nostra serenità.

Con i cani e gatti non dovrai preoccuparti di discutere, sentirti incompreso e non ci sarà alcun tipo di competizione. Loro ti doneranno soltanto moltissimo amore e potrai finalmente capire cosa significa aiutare il prossimo in modo del tutto incondizionato. Esiste un lavoro, in particolar modo, che sta già attirando l’attenzione dei più appassionati.

Se anche tu lo prenderai in considerazione potresti ottenere un sacco di benefici. Ecco però di che cosa si tratta nello specifico.

Lavorare con gli animali: il sogno che diventa realtà

Wamiz ha deciso di intervistare Simona Cavagna, un’operatrice del Rifugio Mondo Gatto, la quale ha svelato qualche segreto in merito al suo lavoro. La donna è ormai nel settore da più di 30 anni e ha spiegato come sia partito tutto da del volontariato. “Non serve una formazione specifica..” ha poi aggiunto durante la sua intervista. Fondamentale è quindi un grande amore per gli animali: esso è infatti sufficiente per essere assunti all’interno di un qualsiasi rifugio.

Simona ha poi spiegato le mansioni principali di un operatore e lo stipendio che può arrivare a guadagnare.

Quale sarà il tuo compito all’interno di un rifugio

Se quindi anche tu vuoi lavorare con gli animali, i compiti che potresti svolgere sono: pulire le gabbie degli animali, saperti approcciare con i cani e i gatti, riconoscere quali poter accarezzare e quali sarebbe meglio di no. Un operatore di un rifugio ha inoltre una paga regolare. Non si tratta, infatti, di volontariato: “Ha uno stipendio in media con le tabelle retributive del contratto commercio e può avere permessi, ferie e malattie.” Insomma, lavorare con gli animali è sicuramente un’esperienza senza precedenti, in grado di donarti tanto a livello umano ed emotivo e che potrebbe addirittura permetterti di guadagnare del denaro.

Insomma, non preoccuparti se non hai alcuna laurea: e per lavorare con gli animali potrai fare affidamento semplicemente sul tuo cuore.