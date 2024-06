Cane, se adotti questa razza preparati a mandarlo sotto ai ferri | Ecco cos’è la BAOS e perché mette a rischio la sua vita

Scopriamo insieme che cos’è la BAOS e perché è tanto pericolosa per i vostri cani. Tra l’altro, se adottate questa razza, rischiate di mandarlo sotto i ferri quasi obbligatoriamente.

Quando si adotta un cane, a prescindere che esso sia un cucciolo o già adulto, meticcio o di razza, è come giocare al Lotto. Si prende un animale a “scatola chiusa“, in quanto non si sa di preciso se possa o meno essere predisposto a problemi di salute futuri.

Malattie genetiche, problemi legati alla razza, disturbi che sopraggiungono in età adulta, insomma i pericoli che potrebbero sopraggiungere sono parecchi. Non è poi tanto diverso da quello che potrebbe succedere a noi o ai nostri cari.

Per questo, non potrete fare altro che sperare che tutto vada per il meglio, e dare al vostro pet, tutto l’amore e le cure di cui necessita. Precisando che un animale, che sia esso di razza o meticcio, riuscirà sempre ad entrarci nel cuore, c’è da dire che con i primi, potremo già sapere cosa aspettarci fin dall’inizio.

Infatti, ogni cane di razza presenta dei tratti genetici comuni che nel corso degli anni hanno portato a capire quali malattie potrebbero insorgere e quali no. È il caso della BAOS: soltanto alcune razze possono svilupparla, e sappiate che questa patologia potrebbe portare gravi conseguenze al vostro amico a 4 zampe.

Se adotti questa razza, rischi che il tuo cane finisca sotto i ferri

Dunque, prima di svelarvi le razze che possono essere colpite da questa terribile patologia e cosa fare, facciamo un passo indietro e vi spieghiamo di preciso di cosa stiamo parlando. Dunque, la BAOS, è la sindrome brachicefalica o sindrome ostruttiva delle vie aeree superiori.

In pratica, il vostro animale farà fatica a respirare bene e se non curato in maniera repentina: potrebbe persino morire per asfissia, in quanto queste razze presentano palato, lingua e faringe più grosse rispetto alla cavità ossea che li contiene, rendendo molto difficoltosa la respirazione del vostro amico peloso.

Attenzione alla BAOS: le razze più esposte

La BAOS, come spiegato sopra, è una patologia che colpisce moltissimi cani a causa della modifica genetica della razza causata dagli esperimenti e incroci genetici effettuati dall’uomo per dare al cane un aspetto diverso da quello previsto da Madre Natura in origine. Molti ignorano questo problema, per questo è meglio conoscerlo fin dall’inizio, qualora decideste di adottare un cane facente parte di queste razze: Carlino, Bulldog Inglese e Americano, Bouledogue Francese, Boston Terrier, Pechinese, Cavalier King Charles, Shar-pei, Shih Tzu e anche le razze più grandi, come il Boxer e il Bull Mastiff.

Sappiate che in queste razze dunque questa patologia è molto frequente, per questo dovrete parlare con il vostro veterinario che vi spiegherà quando fare la visita di controllo e se sottoporre il cane all’intervento chirurgico che andrà ad intervenire sulle narici, sul palato molle e sui sacculi laringei. In questa maniera il vostro animale potrà vivere tranquillamente, senza soffrire più il caldo né gli sforzi fisici.