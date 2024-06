Gatto, se lo trovi in questa posizione sta arrivando a fine corsa | Ecco le 6 posture del corpo da non sottovalutare mai

Stai molto attento alla posizione che assume il tuo gatto: se noti queste 6 posture potrebbe essere gravemente malato.

Quando si hanno degli animali domestici è necessario osservarli attentamente e ascoltarli perché quando stanno male, non potendolo comunicare apertamente, bisogna essere in grado di leggerlo dal loro atteggiamento.

Infatti, non tutti sanno che il linguaggio del corpo degli animali domestici è molto sviluppato, in quanto solo così riescono a inviarci i segnali della loro sofferenza.

Gli animali domestici non sono così misteriosi come si pensa e tendono a comunicare apertamente il loro stato fisico e psicologico: occorre solo imparare a interpretarlo.

In particolare questa cosa è molto vera per i gatti, che segnalano sempre il loro stato di salute attraverso le posizioni che assumono, soprattutto se queste vengono mantenute in modo prolungato per tantissime ore al giorno. Dunque, se vuoi saperne di più, ecco le posizioni che il gatto assume per farti capire che la sua salute è ormai compromessa.

State attenti se il vostro gatto assume queste posizioni

Se il tuo gatto ha le orecchie abbassate per un periodo troppo prolungato, allora è molto probabile che stia provando un dolore fisico acuto oppure che è molto stressato o in ansia. Per questo motivo è necessario che vi rivolgiate immediatamente al veterinario.

Anche se i suoi baffi sono perennemente tesi verso l’alto, vi sta comunicando che prova dolore. Tutte le posizioni che testimoniano uno stato di tensione nel gatto sono esemplificative di uno stato acuto di dolore. Soprattutto se accompagnato da gemiti e piccoli lamenti.

Altre posizioni da monitorare per scongiurare l’esistenza di problemi

Quando un gatto assume la posizione della sfinge, ovvero con le zampe posteriore piegate al di sotto del corpicino e il faccino contrito, allora potrebbe provare un dolore addominale importante. Infatti, questa posa potrebbe significare mal di pancia o mal di stomaco. Quando è frequente, è necessario consultare il medico. I gatti sono animali molto attivi, per questo motivo quando hanno una posizione immobile potrebbe essere preoccupante.

Va portato immediatamente dal veterinario perché potrebbe avere una pericolosa malattia come infezioni o traumi interni. Se il tuo gatto resta spesso accovacciato potrebbe non sentirsi bene, soprattutto se passa molto tempo isolato e ha perso l’appetito. Anche in questo caso, consultate il prima possibile un veterinario. Infine, se il fatto assume la posizione della preghiera potrebbe avere un problema alla colonna vertebrale oppure alle zampe anteriori.