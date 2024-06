Lumache mela, è invasione in Europa | Se le avvisti contatta subito le Autorità: rischi una grave infestazione

Attenti alla presenza di questo animale o delle sue uova, occorre allertare immediatamente le Autorità competenti…

Il cambiamento climatico sta portando un serie di modifiche al nostro ambiente che non avevamo preventivato. Anzi, si può forse precisare che molti scienziati hanno provato a dare l’allarme ma non sono stati ascoltati con molto interesse.

Eppure, adesso che a essere impattata è la nostra economia e la nostra salute, per la maggior parte delle persone la tutela dell’ambiente è diventata una faccenda di primaria importanza.

Lo abbiamo visto con l’invasione dei granchi blu che ha decimato gli allevamenti di cozze e di vongole nei nostri mari o con quella dei vermi di mare, che sta destando tantissime preoccupazioni. Questo fenomeno non si arresterà se non cerchiamo di fare qualcosa per invertire la terribile direzione che stiamo per raggiungere.

Adesso c’è un’altra invasione che preoccupa l’Europa intera ed è quella delle lumache mela. Una volta avvistate infatti occorre contattare immediatamente le Autorità, in modo che possano prendere le giuste misure preventive.

Infestazioni di lumache mela in Europa

La lumaca mela è una specie di mollusco che arriva direttamente dal Sudamerica. È una specie molto affascinante sia per il colore sia per la capacità di pulire gli ambienti dalle alghe (cosa molto apprezzata dagli appassionati di acquari).

Essendo molto resistente e vorace, però, è un pericolo per la biodiversità locale e infatti la sua diffusione in Europa sta facendo molto preoccupare perché i danni per l’agricoltura potrebbero essere molto significativi. Questo tipo di mollusco si riproduce anche abbastanza velocemente: per questo motivo può creare in fretta delle gravi infestazioni. La lumache mela vivono in acqua, ma riescono a sopravvivere anche sulla terra ferma, dove depongono le loro caratteristiche uova. Ecco come riconoscerle.

Come riconoscere le uova e le lumache mela

Le sue uova sono di un colore rosa shocking, estremamente affascinanti quanto terribili. Si stima che in Sud America abbiano devastato intere coltivazioni, soprattutto quelle di riso (essendo capaci di respirare in acqua). Anche la loro presenza in stagni, acquitrini, laghi e mari può provocare diversi problemi, perché essendo molto vorace e non avendo dei nemici naturali, tende a spazzare via tutto e deprivare gli altri animali del loro sostentamento.

Per questo motivo, se ne avvistate le uova dovete informare immediatamente le Autorità competenti in modo da arrestare la diffusione di questo animale, che può anche veicolare anche la diffusione di parassiti dannosi per l’uomo. La lumaca mela è molto più scura delle normali lumache nostrane. Inoltre ha una sorta di opercolo che usa per chiudersi all’interno della sua conchiglia. Sono molto grandi, possono raggiungere addirittura i 15 centimetri.