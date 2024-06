Gatto, se muove la coda così preparati alla baraonda in casa | Il segnale salvavita che ti tutela da graffi e morsi

Se il vostro gatto muove la coda in questa maniera, preparatevi a correre ai ripari: baraonda in arrivo. Capire questo segnale vi potrebbe tutelare da graffi e morsi. Consiglio gratuito.

“Anche il più piccolo dei felini, il gatto, è un capolavoro“, diceva Leonardo da Vinci, ed è vero. Non c’è animale più bello, più fiero, maestoso ed elegante di Sua Eccellenza il gatto, il cui atteggiamento da nobile ci farà sempre sentire come i suoi umili servitori.

E va bene così, perché chi ha un gatto non può farne a meno, e l’unica cosa che può fare è adottarne un secondo. Quando hai la fortuna di entrare nelle grazie di questo magnifico animale, ti si aprirà un mondo, fatto di musetti e zampette che puntualmente ti daranno tanto amore, con le loro fusa e il loro “fare la pasta” prima di acciambellarsi comodamente sulle tue ginocchia, nelle giornate più fredde.

Enzo Jannacci ha riportato una saggia verità in passato: “Ho visto guarire più persone grazie alla compagnia di un gatto di quanto non abbiano fatto tonnellate di medicine“. A testimonianza di queste parole, provate a vedere le fondamenta della pet terapy e gli darete ragione, in quanto, ti basterà accarezzare un micio per sentirvi subito meglio.

Eppure, come per ogni creatura del regno animale, bisognerebbe sempre conoscerne i segnali, per poter rispettare i loro confini e convivere in maniera equilibrata con noi. Se vedi il tuo gatto muovere la coda in questa maniera, correre ai ripari potrebbe evitarti un bel morso o una possente zampata.

Cosa significa quando il gatto muove la coda in questa maniera?

Un gatto è un amico insostituibile, una presenza in casa che ti farà dimenticare il significato della parola noia e la solitudine. Proprio per questo, per tutto quello che loro fanno per noi, anche noi dovremo fare la nostra parte. In primis occorre portarlo dal veterinario in maniera ciclica: il vaccino è sempre consigliato, anche quando vive sempre in casa.

Così come l’antiparassitario da applicargli a cadenza regolare, le visite, il cibo giusto, il gioco stimolante e così via. Leggi molto, informati, chiedi consiglio al medico, in modo di riconoscere per tempo tutte quelle patologie che potrebbero insorgere nel corso degli anni.

Evitate morsi e graffi

Conoscere i segnali rilasciati dai gatti è fondamentale per capire meglio le sue esigenze. Per esempio, quando muove la coda in maniera repentina e veloce, vuole lanciarti dei messaggi ben precisi, che possono andare dall’eccitazione all’irritazione.

Ed è proprio su questo ultimo stato d’animo che ci vogliamo concentrare, in quanto il tuo micio ti sta comunicando chiaramente che vuole essere lasciato in pace o che quella determinata situazione lo sta stressando. Se vuoi evitare zampate, graffi o morsi, sarà meglio che lo lasci sbollire, in modo che possa calmarsi e tornare quel tenerone di sempre che hai imparato ad amare e conoscere.