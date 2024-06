Paola Barale, un cuore a 4 zampe: ecco chi è la piccola Rossita, l’irresistibile trovatella adottata dalla showgirl

Ecco chi è la piccola Rossita, l’irresistibile trovatella che è entrata nel cuore di Paola Barale, il cui sorriso da quando c’è lei è ancora più luminoso. Un piccolo cuore a 4 zampe che sprigiona amore dalla testa ai piedi.

Paola Barale non ha bisogno di presentazioni, in quanto la conosciamo da decenni, fin da quando, al fianco di Mike Bongiorno, girava le lettere nel tabellone alla Ruota della Fortuna. Da sempre bellissima, agli esordi fu conosciuta come la sosia italiana di Madonna, ritagliandosi un posto tutto suo nel mondo dello spettacolo.

Da quel momento in poi l’abbiamo vista affrontare, sempre con il solito entusiasmo che la contraddistingue, diverse mansioni, passando dal ruolo di attrice di cinema, televisione e teatro, fino ad arrivare allo status di conduttrice e scrittrice.

La showgirl è sempre stata sulla cresta dell’onda, in quanto i suoi fan la seguono sia al lavoro sia sui social, dove è sempre molto attiva. Per non parlare della sua vita privata, la quale ha da sempre attirato molta curiosità. La sua storia con Gianni Sperti e quella successiva con Raz Degan sono gli amori sicuramente più gettonati.

A prescindere da tutto, la Barale ha dimostrato quanto sia grande il suo cuore, con un gesto che ha fatto commuovere tutti. Ecco chi è la piccola Rossita, la bellissima trovatella che è stata adottata dalla showgirl: tra di loro è stato amore a prima scodinzolata!

Paola Barale ha adottato la piccola Rossita

Aprendo una breve parentesi in merito a Paola Barale, la showgirl non ha fatto in tempo ad essere associata al reality La Pupa e il Secchione, che già il suo nome, viene indicato per un altro show molto amato di casa Mediaset.

Stiamo parlando del Grande Fratello: secondo alcuni rumors pare che Paola sia stata contattata da Alfonso Signorini per partecipare alla prossima edizione, che sarà nuovamente composta da Nip e Vip. Non si sa di preciso se queste indiscrezioni corrispondano a verità e soprattutto se il suo nome potrebbe essere inserito nella lista del cast ufficiale o in quello degli opinionisti. Non ci resta che attendere conferme ufficiali in merito.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PAOLA BARALE (@paolabaraleofficial)

Un viaggio d’amore

Sicuramente, per il momento Paola Barale pensa soltanto a vivere giorno dopo giorno la sua nuova vita insieme alla piccola Rossita, una chihuahua abbandonata a Bari la cui storia, grazie agli annunci pubblicati dall’associazione Adottalo per sempre, ha raggiunto la showgirl.

La Barale non ci ha pensato un secondo: dopo aver parlato con l’associazione, ha preso un aereo ed è andata a prendere la sua nuova migliore amica a 4 zampe. Il video del loro incontro è meraviglioso, Paola era già innamorata di questo piccolo batuffolo e Rossita, dopo un po’ di esitazione, ha capito che di quell’essere umano poteva fidarsi e così da allora sono inseparabili, come mostrano i loro scatti insieme sui social. Che dire, vorremmo sentirne molte di più di storie simili!