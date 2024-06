Prince, il cane più gigantesco al mondo: puoi montarlo come un cavallo e dorme in stalla | Il video strabiliante

Prince è il cane più gigantesco al mondo. Viste le sue misure potresti cavalcarlo e dorme persino dentro ad una stalla!

Il mondo è bello perché è vario e anche tra i nostri amici a quattro zampe è possibile trovare migliaia di caratteristiche differenti. Esistono taglie più piccole, medie, grandi e persino gigantesche! Se anche tu ti sei chiesto almeno una volta quale sia il cane più imponente del mondo, allora forse dovresti leggere questo articolo e scoprire finalmente la risposta.

Se anche tu ami i cani di taglia grande e impazzisci quando ti trovi difronte ad un alano, sappi che non si tratta del più grosso del mondo.

In queste ore, proprio su TikTok, qualcuno ha mostrato quale sia effettivamente il cane più gigantesco del mondo. Le immagini hanno lasciato senza parole molti utenti in rete e il video è divenuto subito virale sui social. Viste le sue misure, il cane Prince dorme dentro una stalla e potresti cavalcarlo proprio come un cavallo.

Ecco però nel dettaglio chi è Prince e perché le immagini hanno lasciato tutto il mondo del web a bocca aperta. Probabilmente potresti non credere ai tuoi occhi!

Chi è Prince: il cane più gigantesco del mondo

Ebbene sì, ad aver attirato l’attenzione di tutto il mondo è stato proprio Prince, un bellissimo cavallo che, tuttavia, pensa di essere un cane. La padrona ha spiegato infatti di come, nonostante la sua natura, l’animale abbia dei comportamenti molto simili a quelli di un qualsiasi cane. Ha spiegato ad esempio che ama bere dalla ciotola dei suoi amici quattro zampe (nonostante il suo muso ci entri a fatica) e, oltre a questo, ha delle abitudini veramente assurde. “Prince era un cane nella sua vita precedente” ha detto la ragazza sui social.

Nel video caricato dalla padrona è stato possibile infatti scoprire tutte le “stranezze” di Prince, il finto cane più grande del mondo!

Le abitudini di questo cavallo

Prince ama inoltre grattarsi sotto al mento come farebbe un cane, nonostante abbia dei grossi zoccoli al posto delle unghie. Ama anche giocare con la corda, tirandola assieme alla sua padrona e non mollando mai la presa. Quando vuole andare a fare una passeggiata, scuote le redini come un guinzaglio, e aspetta soltanto che gli vengano messe al collo. Ama inoltre giocare con i pupazzi per cani e, proprio come loro, tira spesso fuori la lingua dopo essersi divertito.

Insomma, Prince è proprio un cane gigantesco che si è ritrovato dentro ad un corpo sbagliato!