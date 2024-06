Puppy yoga, nuova testimonianza agghiacciante dopo la recente bufera: “Tremavano quando venivano toccati”

La testimonianza agghiacciante sulla controversa pratica del Puppy Yoga: gli animali tremavano davanti agli occhi di tutti.

In queste ore, Kodami.it ha reso virale la testimonianza di una ragazza e della sua terribile esperienza con il Puppy Yoga. Questa recente pratica rappresenta un serio pericolo per i molti cuccioli di cane arruolati nelle palestre. Le parole della donna hanno lasciato molti utenti a bocca aperta e le critiche non sono certamente mancate. La cosa ancora più destabilizzante? I cani tremavano e soffrivano davanti agli occhi di tutti. Ma ecco però nel dettaglio cosa è accaduto.

Recentemente si è sentito parlare di una nuova bufera: quella del Puppy Yoga e dei poveri cuccioli di cani costretti a prestarsi a questa pratica.

A mettere in evidenza l’altra faccia della medaglia di questa moda è stata la trasmissione Striscia la Notizia. Il Puppy Yoga sono appunto sedute di yoga impreziosite dalla presenza di deliziosi cuccioli di cane, i quali gironzolano per tutta la stanza mentre i clienti sono intenti ad allenarsi. Purtroppo però non è tutto oro quel che luccica e dietro a questo apparente Paradiso di wellness si nasconde un grave giro di maltrattamenti e stress per i poveri animali.

Kodami.it, che da tempo è impegnato nella questione, ha deciso di raccogliere un’ulteriore testimonianza.

La testimonianza contro il Puppy Yoga: la pratica più in voga del momento

Dietro a questa pratica in voga, si nasconde una cruda realtà: i cuccioli soffrono e spesso vengono maltrattati dagli stessi istruttori. Una testimonianza, in particolar modo, ha attirato l’attenzione della rete: “Mi chiamo Daniela, vivo in provincia di Milano e ho partecipato ad una classe di Puppy Yoga..” ha spiegato la donna a Kodami.it.

Dopodiché ha raccontato di essersene pentita nell’immediato e di aver visto delle autentiche atrocità: “Ho visto quegli animaletti essere sballottati da una parte all’altre della classe. Due Barboncini in particolare non me li toglierò mai più dalla mente: erano proprio minuscoli e tremavano quando venivano toccati”. Non a caso, il Puppy Yoga è stato recentemente vietato in Italia.

Cosa accadrà a questa terribile pratica

Per fortuna, proprio in queste ore sono arrivate delle ottime notizie: dopo svariate segnalazioni di numerosi ex clienti, il Ministero della Salute ha stabilito che tali sedute di yoga con cuccioli di cane rientrano soltanto negli Interventi Assistiti con Animali (e dunque i cuccioli non potranno più essere utilizzati).

Purtroppo, per troppo tempo questa pratica è stata un’ottima fonte di guadagno, contrastando ogni questione etica e morale. Ne avevamo davvero bisogno, oppure era solo un mezzo per scattare fantastici selfie?