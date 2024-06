“Mi butto dal balcone”: la disperazione di Fedez per la sua cagnolina Paloma | Il destino del Golden Retriever è ormai segnato

In queste ore, il noto rapper Fedez ha dato sfogo alla disperazione per la sua cagnolina Paloma. Ecco perché.

Da diversi mesi a questa parte non si sta sentendo parlare d’altro che dei Ferragnez, ossia Chiara Ferragni e l’ormai ex marito Fedez. I due hanno rotto da qualche settimana e la separazione sembra ormai definitiva. Il rapper, proprio in queste ore, ha infatti parlato della sua cagnolina Paloma, adottata tempo fa assieme all’influencer. L’uomo ha mostrato a tutti la sua disperazione e rivelato il destino della sua aorabile Golden Retriever.

Purtroppo, per i Ferragnez non c’è più niente da fare e, se prima potevamo pensare che si trattasse di una strategia di marketing, la loro separazione appare sempre più reale e credibile.

Negli ultimi giorni, il rapper è stato fotografato più volte assieme alla modella francese Garance Authié, mentre la Ferragni è presumibilmente impegnata in un flirt con Tony Effe. Entrambi sembrano quindi aver voltato pagina e il tempo del loro amore è sempre più lontano. Inoltre, da alcune affermazioni rilasciate dal rapper durante una diretta Twich con Grenbaud, sembrerebbe che i due non siano rimasti in buoni rapporti.

Proprio in queste ore, Oggi ha deciso di riportare alcune parole di Fedez che hanno lasciato i lettori piuttosto sconvolti.

La disperazione di Fedez per la sua cagnolina Paloma

Tutti ricordiamo il bellissimo rapporto tra Fedez e la sua Golden Retriever Paloma. Sui social sembrava infatti che fosse lui ad occuparsene maggiormente, e i video che condivideva facevano divertire numerosi utenti in rete. Da quando però Federico si è lasciato con Chiara, Paloma non è stata più vista assieme al rapper.

Durante la sua intervista con il giovane Grenbaud, Fedez ha svelato di non esser più riuscito a vedere la sua dolce cagnolina: “Non mi fa piacere, non sono felice. Avevo un cane di cui mi prendevo cura esclusivamente io e ora non lo vedo più”. E non è tutto…

Le rivelazioni di Fedez dopo la separazione

Dopo essersi mostrato provato dalla lontananza dal suo pet, Federico ha cercato di alleggerire l’atmosfera con la battuta: “La prendo sul ridere, prendo tutto così altrimenti mi metto le ali di cartone e mi butto dal balcone..”. Dopo la parentesi Paloma, Federico ha spiegato che la causa principale della separazione con Chiara è che si facevano del male a vicenda ed era diventata una relazione abbastanza tossica.

Nonostante ciò Fedez continua a vedere abitualmente i propri figli, ed appare pronto ad accogliere questa nuova fase della sua vita. Speriamo che un giorno egli possa tornare ad abbracciare la bellissima Paloma!