Geco, ecco quanto ti costa e cosa ti serve in casa se stai per adottare questo rettile spettacolare | È molto meno di quello che pensi

Se desideri adottare un geco devi tenere conto dei costi non solo di acquisto, ma anche di mantenimento. Scopri cosa ti serve per questo tenero animale.

Sempre più persone decidono di adottare un geco come animale domestico, e infatti sta diventando molto popolare soprattutto tra le persone che cercano un compagno esotico e affascinante. Inoltre, sicuramente non richiede le stesse cure di un cane o gatto. Questi rettili hanno delle caratteristiche davvero particolari, a partire dalla loro pelle, colorata e liscia.

Inoltre, solitamente tende a fare cose strane, come arrampicarsi sulle superfici verticali. Sono inoltre estremamente intelligenti e curiosi: per questo motivo si imbarcano spesso all’esplorazione di nuovi ambienti. Osservarli aiuta a ridurre lo stress, e ci permette di scoprire sempre nuovi dettagli su questi interessantissimi animali domestici.

Se anche tu sei un appassionato di gechi e stai pensando di adottarne uno, questo è l’articolo giusto per te. Infatti, in una fase preliminare è importante valutare tutti i costi che avere un geco comporta.

Non si tratta solo del costo in sé dell’animale (che può essere anche piuttosto economico) ma anche e soprattutto delle attrezzature necessarie per costruire un ambiente che sia il più sano e sereno possibile. Fortunatamente, i costi non sono cosi eccessivi come si crede. Scopriamoli meglio insieme…

Quanto costa un geco e quali spese prevedere

Il costo iniziale di un geco è estremamente variabile ed è quindi accessibile a tutte le tasche. Dipende infatti dalla specie che si decide di acquistare. I gechi più comuni e facili da trovare sono quelli leopardini: il loro costo varia dai 50 ai 60 euro.

Tuttavia, le specie più rare ed esotiche possono avere dei costi decisamente più elevati, fino a sfiorare anche i 2.000 euro. Una tipologia del genere richiede sicuramente delle ricerche approfondite perché le sue esigenze potrebbero essere diverse rispetto a quella dei comuni gechi domestici. Dunque, anche i costi di mantenimento potrebbero essere più alti.

Il costo del terrario per il tuo geco

Quando si compra un geco, una delle spese più importanti da sostenere per creare l’ambiente giusto per l’animale è sicuramente il terrario. Infatti, questo deve essere sufficientemente spazioso per permettere all’animale di vivere con il giusto comfort e non essere sacrificato.

Inoltre, deve avere un buon sistema di ventilazione ma anche chiudersi in modo adeguato (il geco tende a scappare). È necessario prevedere all’interno del terrario anche alla creazione di uno spazio in cui il geco possa nascondersi e arrampicarsi. Il suo costo varia molto a seconda del modello e degli extra che decidete di metterci, ma in genere parte dai 50 euro.