Cani toy, se ne adotti uno preparati a fare abbonamento dal vet: questa patologia tremenda è sempre dietro l’angolo

Stai molto attento quando adotti un cane toy perché potrebbe ammalarsi di questa malattia. Purtroppo ne sono molto colpiti…

Negli ultimi anni è nata la definizione di cani toy, cani giocattolo, per andare a identificare quella tipologia di animali domestici molto piccoli e “cute” che sono attualmente tanto popolari sui social network, proprio in virtù di questa caratteristica di adorabilità.

Queste razze di animali spesso sono il frutto di un lavoro di eugenetica di allevatori che hanno fatto in modo che le caratteristiche genetiche di questi cani si adattassero sempre di più ai gusti del pubblico. Questo non è un fattore positivo, in virtù del fatto che spesso questi animali sviluppano diverse patologie, anche gravi.

Solitamente questi animali vengono scelti proprio per le dimensioni ridotte e per il loro essere dolci e giocosi. Inoltre, si adattano molto facilmente alla vita in appartamento, a differenza dei cani grandi che hanno bisogno di più spazio.

Eppure, l’acquisto di queste razze di cani deve essere fatto in modo consapevole, in quanto c’è una malattia in particolare da cui questi sono colpiti. Scopriamo di cosa si tratta e quali sono le razze più predisposte alla patologia.

Attento se adotti un cane toy: la patologia è terribile

Tra le diverse patologie che possono colpire i cani toy, proprio in virtù della manipolazione genetica subita, c’è il morbo di Legg. Questa è una malattia degenerativa attacca i cani all’altezza dell’anca e a poco a poco porta in necrosi la testa del femore. In questo modo, l’osso ha una condizione di degenerazione che ne ostacola sempre di più il movimento. Purtroppo, i cani toy ne sono particolarmente afflitti perché sono molto fragili a livello osseo. Inoltre, non è neppure una malattia legata all’anzianità, in quanto colpisce spesso a partire dagli otto mesi di vita.

Solitamente si nota l’insorgere della malattia perché il cane inizia a deambulare con molta più difficoltà e quasi zoppica. A un certo punto il dolore potrebbe essere così intenso che il cane si rifiuta totalmente di muoversi.

Ecco le razze più colpite dalla malattia

Intervenire in modo immediato, potrebbe essere l’unico modo per rallentare il processo di necrosi. Inoltre, nonostante sia ancora molto costoso, il modo migliore è operare il cane, eliminando la parte danneggiata del femore. In questo modo si crea una sorta di articolazione fibrosa che non fa infiammare la zone e il cane può deambulare tranquillamente.

Le razze di cani toy più colpite da questa patologia sono, in ordine sparso: Barboncino, Carlino, Lakeland Terrier, Fox Terrier, Cane Leone, Pinscher, Manchester Terrier, Yorkie Terrier e Silky Terrier Australiano.