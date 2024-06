La storia di Amiry, il gatto selvatico fermato dalla Polizia sotto l’effetto di stupefacenti | Incredibile ma vero

Chi è Amiry? Un gatto selvatico davvero “stupefacente”. Quello che gli ha fatto il suo proprietario è una vergogna assoluta.

In queste ore è divenuta virale un’incredibile storia che vede come protagonista Amiry, un bellissimo gatto selvatico. Dopo essere stato salvato, si è venuti a conoscenza delle terribili sofferenze che il suo padrone gli ha inflitto. Inutile dire che la storia ha sconvolto l’intera rete e, purtroppo, potrebbe non essere né il primo né l’ultimo caso simile. Ecco però nel dettaglio quanto riportato da Wamiz.it.

Purtroppo non tutti gli animali riescono a trovare delle famiglie che li amano e li proteggono come dei figli.

Alcune volte, piuttosto, possono esserci proprietari che sottovalutano l’animale e lo sottopongono a situazioni di ansia o stress. Nelle ultime ore è divenuta virale la storia di Amiry, un bellissimo Serval che ha rischiato grosso a causa dell’uomo che lo deteneva illegalmente. I Serval sono infatti una razza di gatto selvatica illegale in ben 29 Stati americani, e possono arrivare a costare fino a 16.000€.

Il bellissimo Amiry è stato salvato per un pelo e, non appena degli esperti gli hanno fatto delle analisi del sangue, è emerso un dettaglio sconvolgente.

La storia di Amiry, il gatto selvatico fuggito per un pelo

La storia è accaduta nel 2023, in Ohio, quando durante un controllo stradale la Polizia ha deciso di fermare un automobilista il quale, all’interno del veicolo, teneva un vero e proprio gatto selvatico. Non appena il Serval ha avuto l’occasione è poi fuggito lontano dal proprietario, rifugiandosi sopra a un albero. È stato quindi necessario l’intervento di un team di specialisti ma, tuttavia, il ramo dell’albero si è spezzato e l’animale si è rotto una zampa.

È stato poi portato urgentemente in una clinica, dove il predatore Amiry ha iniziato ad avere un comportamento alquanto strano.

La scoperta “allucinante” con l’esame del sangue

Il rifugio Cincinnati Animal CARE ha deciso quindi di sottoporre il Serval ad un esame del sangue, dal quale è emerso un dettaglio sconvolgente: Amiry era sotto effetto di cocaina. Non è stato possibile scoprire come l’animale sia entrato in contatto con la sostanza, fatto sta che è stato sottoposto alle adeguate cure da un team di esperti. L’ex proprietario, per cercare di risolvere il danno, ha contribuito a tutte le spese sostenute e, per fortuna, Amiry è stato poi mandato in uno zoo di Cincinnati, dove ha trovato un rifugio stabile.

Per fortuna questa storia ha dunque avuto un lieto fine, ma Amiry rimarrà sicuramente il gatto più “stupefacente” del mondo intero!