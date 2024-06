Cane e coccole: se lo accarezzi in questo punto rischi un morso bello e buono | La mappa delle zone da evitare assolutamente

Attento quando accarezzi il tuo cane, esiste un punto in cui rischi un morso bello e buono. Ecco la mappa completa.

Nonostante i cani siano i migliori amici dell’uomo, ogni tanto possiamo rischiare di innervosirli. Esiste, ad esempio, un punto in particolar modo da non toccare assolutamente quando accarezziamo il nostro Fido. Il rischio più grosso? Beccarsi un morso bello e buono. Ecco dunque nello specifico la mappa delle zone da evitare assolutamente quando tocchiamo il nostro animale.

Quando si decide di adottare un cane è sempre fondamentale prestare la massima attenzione e cercare di creare un rapporto profondo.

Per far sì che la cosa avvenga, è necessario imparare a capire quando il nostro cane non apprezza i nostri gesti, attenzioni e carezze. Non avendo il dono della parola, il quattro zampe potrebbe farcelo intuire attraverso degli scodinzolii o allontanandosi semplicemente dalle nostre carezze. Attenzione, però! Esiste un punto in particolar modo che potrebbe agitare anche il cane più docile del mondo.

Non ti resta quindi che scoprirlo nel seguente paragrafo per evitare di beccare un morso dal tuo amico peloso.

La zone off limits nel tuo cane

Per avere un rapporto profondo e sano con il nostro cane, la prima regola fondamentale è quella di non invadere mai i suoi spazi personali. Una delle parti maggiormente sensibili del nostro animale è la coda: essa è ricca di terminazioni nervose, nonché una zona molto intima del cane. Nel caso in cui dovessimo toccargliela abitualmente possiamo rischiare di causargli disagio e stress. Secondo gli esperti esiste una vera e propria mappa per accarezzare il nostro cane, la quale si divide in zone calde (non gradite) e zone fredde (graditissime).

La coda appartiene perciò a una zona calda e, toccandola, potremmo rendere il nostro animale più aggressivo.

Le zone calde e fredde dell’animale

Le zone fredde sono sicuramente quelle che sfioriamo le prime volte che incontriamo il nostro animale, nonché le più visibili, che non richiedono particolare intimità, in primis la schiena. Per zone calde, invece, si intendono tutte quelle aree che potrebbero infastidire il nostro cane, come ad esempio: gli arti, la coda e persino alcuni punti del suo muso. Soltanto dopo aver instaurato un legame profondo con l’animale potremmo provare anche ad accarezzarlo nelle zone calde.

Insomma, pensaci due volte prima di toccare la coda del tuo Fido e non rischiare di compromettere la sua serenità!