Gatto e vacanze estive: occhio a quanto tempo lo lasci a casa da solo | Se non rispetti queste tempistiche il tuo micio rischia grosso

Ecco cosa succede quando lasci il tuo gatto da solo in casa per le tue vacanze estive. Potrebbe rischiare grosso: è meglio quindi che ti organizzi a dovere.

Finalmente siamo arrivati a giugno ed è da questo mese in poi che gli italiani iniziano a pianificare le proprie ferie estive. Da qui a settembre, sono molti quelli che partono per periodi più o meno lunghi.

Chi ha la fortuna di avere le zone balneari abbastanza vicine, potrebbe anche pensare di fare tutti i week end o un fine settimana sì e uno no al mare per godersi il periodo, staccando dalla routine di tutti i giorni.

Oltre a scegliere la meta, pianificare l’itinerario, preparare le valigie e farsi “due conti“, tutti i proprietari di animali inizieranno a valutare come organizzarsi per far passare al proprio amico del regno animale un’estate il meno traumatica possibile.

Oggi vogliamo parlarvi di tutti coloro che hanno uno o più gatti a casa: ecco cosa succede se lo lasci da solo oltre queste tempistiche. In caso di sforamento eccessivo, potrebbe rischiare grosso.

Cosa succede se lascio il gatto da solo in casa?

Ci sono diverse soluzioni che si possono adottare per poter passare delle belle vacanze estive, e nel frattempo non nuocere al proprio animale domestico. L’abbandono, come avrete capito dalle nostre parole, non è assolutamente contemplato: basta aguzzare l’ingegno e la soluzione si trova, senza seguire quella che per alcuni, è la strada più veloce (e anche più disumana).

In primis bisognerà valutare tutte le possibilità in base al tipo di animale che si detiene. Secondo, capire subito se il nostro migliore amico possa venire o meno insieme a noi. Ci sono alcuni animali che non hanno problemi ad affrontare viaggi più o meno lunghi, altri che invece proprio non ce la fanno. Quindi, se non potete portarlo con voi, potete rivolgervi a persone specializzate che vengono presso il vostro domicilio a prendersene cura, oppure chiedere ad amici e parenti se vi possono aiutare. Altrimenti, potete affidarlo a una delle varie pensioni della zona, essendo sicuri però che gli operatori siano dei professionisti.

Non sforare questi giorni: gli procurerai grossi disagi

Tornando al discorso gatto, oggi vogliamo spiegarvi quanto può stare da solo in casa, durante le vostre vacanze estive, senza soffrire. Partendo dal presupposto che ogni micio è diverso, un gatto potrà stare da solo a casa un massimo di 3 giorni.

Ovviamente, dovrà esserci qualcuno che andrà a pulirgli la lettiera con regolarità, che giochi un po’ con lui, che lo coccoli e che faccia in modo di fornirgli sempre cibo e acqua fresca. Se pensate di sforare questi giorni, allora sarà meglio organizzarsi con un cat sitter, amici e parenti oppure contattare una pensione, anche se i piccoli felini, si sa, soffrono meno restando nel proprio ambiente, piuttosto che andare in luoghi sconosciuti con persone estranee. Anche perché potrebbero soffrire del distacco e avvertire una sensazione di abbandono.