Zanzare, se ti pungono sempre è tutta colpa del tuo sapone | Questa marca top di gamma le attira come calamite

Ecco qual è la marca di sapone che attira maggiormente le zanzare: si tratta di un prodotto top di gamma che trovate al supermercato. Le zanzare lo adorano, ma sarà solo per quello che vi mordono?

L’estate non piace a tutti, un pò come le altre stagioni. C’è chi non vede l’ora che arrivi per andare al mare, utilizzare i vestiti estivi e per mangiare piatti freddi deliziosi, come insalata di riso e prosciutto crudo con il melone.

Ci sono poi coloro che la odiano per il troppo caldo e non riescono a trovare refrigerio se non all’interno dei supermercati, per il sudore e così via.

Su di una cosa però, sono quasi tutti d’accordo: in estate gli italiani odiano le zanzare, quei piccoli insetti che rendono le nostre nottate ancora più insopportabili con il loro ronzio e con le loro punture. Per non parlare di quel prurito che non ci lascia in pace per giorni interi.

Per questo gli scienziati sono alle prese con diversi studi per capire il motivo di tale accanimento. Pensate: è stato scoperto come una marca top di gamma di sapone potrebbe contribuire ad attirare le zanzare maggiormente verso di noi, e scatenare quindi una ridda di fastidiose punture.

Le zanzare e il sapone

Questi studi vengono svolti con molta serietà, come abbiamo potuto leggere sul National Geographic Italia, per cercare di capire il motivo per cui alcune persone vengano scelte sistematicamente dalle zanzare e altre no. È stato riscontrato come, tramite esami a campione, questo insetto sceglierà la sua preda tra tanti, dribblando anche quelli più vicino in traiettoria.

Nel momento in cui gli studi risponderanno a queste domande, si potranno realizzare repellenti ad hoc, per tenerle lontane a vita, anche perché quando una zanzare morde, non è solo il fastidio quello di cui dovremmo preoccuparci, ma soprattutto della trasmissione di malattie molto pericolose. E cosa c’entra il sapone?

Zanzare, cosa le attira?

In un recente studio svolto da Clément Vinauger, neuroetologo del Virginia Tech e co-autore di uno studio da poco trattato e riportato sul National Geographic Italia,emerge come alcuni saponi possano attrarre maggiormente le zanzare, anche se non tutti i soggetti hanno ottenuto un morso assicurato.

Per esempio, marchi quali il Dove e Simple Truth, come cita l’articolo, attirerebbero maggiormente l’attenzione delle zanzare rispetto ad altri, anche se non tutti i partecipanti che si erano lavati con questi saponi sono stati morsi. Più che altro, secondo i ricercatori è il mix di profumo naturale della pelle misto a quello dei detergenti succitati a scatenare la frenesia nelle zanzare, rendendoci ai loro occhi alla stregua di deliziosi pranzetti. Sono, però, dati ancora approssimativi, in quanto gli scienziati sono intenzionati a procedere con queste ricerche, per trovare la causa vera e propria che determina queste preferenze.