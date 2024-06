Cane, se sul guinzaglio noti un fiocco giallo stai assolutamente alla larga | Si tratta di un avvertimento bello e buono

Se vedete un fiocco giallo sul guinzaglio di un cane, dovete allontanarvi, in quanto vi stanno mandando un segnale bello e buono. Sveliamo dunque il significato di questo messaggio.

Il cane è uno di quegli animali che in passeggiata genera immediatamente interesse tra molti passanti. Siamo attirati verso di lui come ad una calamita, con quegli occhioni e quello sguardo buffo, e quando ne incontriamo uno per strada la prima reazione è quella di catapultarci verso di lui per accarezzarlo.

Ad alcuni cani queste coccole gratuite fanno anche piacere, ma ad altri proprio no. Ovviamente, ogni animale ha un carattere diverso, un po’ come accade a noi esseri umani. Ci sono le persone che tenderanno ad essere più socievoli e altre che sono più introverse, o semplicemente più timide.

Mettetevi nei panni di un cane: già il mondo esterno presenta diversi fattori da tenere a bada, tra animali che sopraggiungono all’improvviso, rumori molesti, le condizioni climatiche, il fatto che ogni creaturina si sentirà in dovere di proteggere il proprio umano, e così via.

Metteteci poi un estraneo che arriva e lo accarezza senza neanche conoscerlo: la passeggiata decisamente più frustrante. Un po’ come se a noi un estraneo venisse a toccarci la testa: non vi “partirebbe l’embolo“? Per questo oggi vogliamo svelarvi il significato di quel nastro giallo che probabilmente avrete già visto, legato su alcuni guinzagli.

Il nastro giallo sul guinzaglio

Come dicevamo, ogni cane è diverso: ci sono razze più espansive di altre, ma soprattutto ci sono cani con vissuti diversi. Quei poveri cani che sono stati abbandonati o maltrattati saranno ovviamente più diffidenti verso gli esseri umani, essendo stati coloro che li hanno delusi più di tutti a questo mondo.

Per questo, per quanto la voglia di accarezzare un cane per strada sia enorme, dovrete sempre cercare di capire se il cane gradisce o meno, chiedendo anche al proprietario, anche perché non c’è nessuno che conosce il cane meglio di quest’ultimo. Ricordatevi anche che cani troppo anziani non ameranno sempre le coccole dagli estranei, in quanto non vedendoci più bene, non sentendo e magari avendo i dolori della vecchiaia, tenderanno a confondere i vostri segnali.

Cosa significa il nastro giallo?

Per queste ragioni, una dog trainer svedese, Eva Oliversson, nel 2012 ha lanciato un’iniziativa, chiamata appunto “cane giallo“, dove informava i suoi lettori che se avessero visto un cane con legato al guinzaglio un fiocco giallo, stava ad indicare che gli esseri umani e gli altri animali, dovevano stargli semplicemente lontani.

Non si tratta di un cane aggressivo: semplicemente, per tutta una serie di motivi, quel cane non ha voglia di interagire con voi e con i vostri animali. Quindi, se vedete questo segnale, semplicemente cambiate strada o comunque non andate a importunarlo. Peccato che ad oggi, sono pochissimi coloro che ne conoscono il significato, motivo per cui speriamo che, parlandone, si possa estendere questo avvertimento a quante più persone.