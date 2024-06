Animali in treno, da oggi viaggiano gratis: prenota qui il tuo biglietto e goditi il viaggio con il tuo migliore amico

Se prenoti qui il tuo biglietto, il tuo animale in treno viaggia gratis. Ecco come goderti il viaggio con il tuo migliore amico…

Sempre più persone decidono di portare i propri animali domestici con sé quando viaggiano o vanno in vacanza. Questo perché è un’esperienza spesso unica e interessante per entrambi.

Per questo motivo aumenta sempre di più l’offerta di posti pet friendly, dove l’interazione tra umani e animali domestici viene agevolata. Viaggiare insieme, inoltre, non fa che rafforzare ancora di più il legame con il proprio animale.

I cani in particolare hanno dei grandi benefici sia psicologici che fisici dopo aver passato tanto tempo all’aperto a muoversi e camminare. Inoltre, viaggiare insieme al proprio cane può essere rassicurante e alleviare lo stress. Anche il buonumore è maggiore durante questo tipo di viaggi.

Infine, avere degli animali domestici è come avere una famiglia: i pelosi non hanno bisogno solo di cibo, ma anche di amore e accudimento. Stare insieme in viaggio può creare anche dei meravigliosi ricordi di vita che dureranno per sempre.

Come viaggiare con il proprio pet

I posti pet friendly fortunatamente si stanno moltiplicando anche per permettere ai proprietari di viversi serenamente la vacanza senza avere costantemente il pensiero del proprio animale domestico lasciato a un pet-sitter o in una pensione per animali. Di recente si trovano molto facilmente ristoranti, B&B e hotel che vi permettono di pernottare con i vostri amati animali domestici.

Una cosa da tener presente quando si viaggia è il mezzo di trasporto da utilizzare. Animali di piccola taglia possono essere messi nel trasportino e portati in aereo. Gli animali di grande taglia vengono però messi nella stiva, dove possono soffrire la solitudine o patire le lunghe ore di inattività. Dunque, anche questo è un fattore da non sottovalutare quando si viaggia. Sui treni, invece, sembra che adesso si possa viaggiare quasi gratis, e la recente offerta di una compagnia lombarda ne è la riprova.

Ecco come far viaggiare gratis i propri animali in treno

Trenord è la compagnia ferroviaria che vi permetterà di viaggiare con il vostro animale domestico senza nessun supplemento sui treni che viaggiano all’interno della regione Lombardia. Tuttavia, questo non è possibile nelle fasce orarie di maggiore affluenza, e il proprietario deve rispettare gli obblighi di legge (ovvero avere con sé museruola o trasportino).

Ha detto l’assessore al Trasporto Sostenibile: “La gratuità dei cani a guinzaglio e degli altri animali domestici è un vero e proprio atto di civiltà e di sensibilità verso i nostri amici a 4 zampe, che sempre più spesso ci accompagnano nei tragitti ferroviari”.