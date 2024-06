Cimici dei letti, se noti queste tracce sulle lenzuola preparati al peggio | L’infestazione è già a buon punto, corri ai ripari

Se notate questi tipici segnali tra le vostra lenzuola, fate attenzione perché è già tardi: le cimici dei letti hanno già infestato la zona notte.

Le cimici da letto sono sempre esistite, e pare convivano con l’essere umano fin da quando i nostri avi riposavano nelle caverne. Sono parassiti molto piccoli, ma di danni ne possono fare in quantità; molti ne ignorano la presenza, ma purtroppo queste esistono eccome.

Quando si fanno le ispezioni negli alberghi, il primo posto che si va a controllare è sempre sotto il materasso delle varie camere, anche perché è stato riscontrato come in alcuni luoghi, dove non c’era una costante e certosina pulizia, questi insetti non solo erano presenti, ma si adagiavano tranquillamente nella valigia del malcapitato, il quale le portava a casa senza neanche rendersene conto.

Spesso vengono trovate anche sui mezzi pubblici, nelle sedie e tra i cuscini, ma sappiate che il letto resterà sempre il loro luogo preferito.

Se notate quindi questi segnali inconfondibili tra le lenzuola, sappiate che l’invasione è già in corso: dovete correre ai ripari immediatamente, se non volete subire i loro morsi.

Dove si trovano le cimici dei letti

Le cimici da letto sono visibili all’occhio umano, in quanto sono grandi più o meno come un seme di mela. Sono di forma ovale, con zampe ma prive di ali e presentano una colorazione marrone, ma possono apparire anche rosse, specialmente dopo essersi nutrite di sangue. Ebbene sì, avete capito bene: queste pulci da letto si nutrono proprio di noi e banchettano con il nostro corpo in gruppo, durante la notte. Di giorno stanno invece ben riparate in zone buie della casa, come intercapedini, fessure e così via.

Per proteggersi da questi parassiti, oltre a spruzzare l’apposito repellente, sarebbe consigliabile, quando siamo in albergo, non lasciare mai le valigie vicino al letto, ma posizionarle piuttosto sul tavolo o sopra una sedia. È inoltre preferibile prediligere i modelli in plastica dura, in modo che questa cimice non possa aggrapparsi ai tessuti, ed evitare di lasciare per terra vestiti e scarpe.

I segnali che l’infestazione delle cimici è già in atto

Le cimici da letto sono principalmente presenti sotto il materasso e tra le sue fessure. Guardate spesso sotto di esso e anche tra le lenzuola, nonché sulla testata del letto. Se notate delle macchiette nere o, peggio ancora, di sangue tra le lenzuola, potreste essere invasi da questa pulce. Infatti, le macchie nere sono i loro escrementi, mentre le tracce di sangue sono il chiaro segnale di come voi nel sonno vi siate girati, schiacciandole .

Inoltre, sul vostro corpo inizieranno a comparire piccole pustole rosse in rilievo, che vi pruderanno moltissimo. Non sentirete dolore perché le cimici anestetizzeranno la parte, prima di mordervi. Diciamo che mentre banchetteranno “all you can eat” con voi, saranno anche talmente gentili da non farvi provare dolore. Appena noterete tutti questi elementi non dovrete perdere tempo con metodi fai da te, ma piuttosto chiamare immediatamente la disinfestazione, che vi libererà da queste fastidiose colonie.