Tartaruga, se il suo guscio si rompe non agire d’impulso | Così rischia la vita: l’unica soluzione è questa

Attenti se alla vostra tartaruga dovesse accidentalmente rompersi il guscio. Fare questa cosa può essergli fatale…

Le tartarughe sono degli animali domestici molto apprezzati, soprattutto in virtù della loro longevità, che permette ai padroni di adottarle con maggior serenità. Infatti, spesso le tartarughe possono vivere anche più dei loro proprietari, se curate nel modo più opportuno.

Questi animali sembrano anche molto resistenti, soprattutto a causa del loro guscio esterno, in grado di proteggere dalle intemperie e dai pericoli esterni.

Tuttavia, se questo involucro protettivo subisce delle fratture, è il caso di mantenere la calma e i nervi saldi. Agire d’impulso, infatti, è un rischio quasi certamente mortale per l’animale, e intervenire nel modo sbagliato può andare a peggiorare una situazione già di per sé critica.

Dunque, dovete stare molto attenti nel caso in cui la vostra tartaruga abbia una crepa nel guscio o una rottura. Infatti, rischiate di fare solo un danno maggiore. Usare materiali non adatti per la riparazione, inoltre, può provocare delle infezioni terribili e anche molto dolorose per l’animale. Che fare, dunque?

Le fratture o rotture del guscio

Le tartarughe possono subire una fattura del proprio guscio dopo una caduta importante oppure se si scontrano con animali più grossi di loro, solitamente dall’indole predatoria. Nonostante sia molto resistente, questo può comunque escoriarsi, fratturarsi e nei casi più gravi addirittura rompersi. La rottura, poi, non fa che esporre gli organi interni in modo pericoloso.

Possono spesso verificarsi delle emorragie o dolori anche lancinanti. Da non sottovalutare sono anche le infezioni batteriche a cui l’animale potrebbe essere esposto dopo la rottura, dunque è necessario intervenire e farlo nel modo più corretto possibile, onde evitare un peggioramento delle condizioni di salute della tartaruga. Andiamo a vedere cosa si può fare nel caso di rottura del guscio e cosa invece non deve essere assolutamente fatto, altrimenti si rischia di provocare la morte del proprio animale. La prima cosa da fare è valutare attentamente la portata della ferita e se sia presente una fuoriuscita di sangue dall’interno.

Ecco cosa fare per evitare di nuocere alla tua tartaruga

La cosa da fare immediatamente quando alla tartaruga si rompe il guscio e provare a non toccarla ed evitare di fare medicazioni fai da te che potrebbero provocarle un’infezione. Infatti, l’uso di materiali non adatti va a peggiorare le condizioni di partenza dell’animale, con danni spesso fatali per la sua salute.

È necessario difatti chiamare e contattare un veterinario il più velocemente possibile e chiedergli di venire a soccorrere la tartaruga con il guscio rotto. Solamente lui saprà come intervenire nel giusto modo, onde evitare di peggiorare le cose e danneggiare mortalmente l’animale. La tempestività in questa situazione è fondamentale.