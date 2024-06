Animali in condominio, se trascuri questa norma scatta una sanzione di 258 euro: il Codice Penale non perdona

State molto attenti quando decidete di adottare un animale domestico. Trascurarli può causarvi un’importante sanzione penale…

Decidere di adottare un animale domestico è prima di tutto una responsabilità che va presa con cognizione di causa. Infatti, non sono solamente gioie ma anche tanto impegno e dedizione. È importante pensare al benessere del proprio animale domestico come a quello dei propri figli.

In passato non esistevano regole per l’adozione, e infatti i maltrattamenti, purtroppo, erano all’ordine del giorno. Gli animali domestici non avevano nessuna tutela, ma per fortuna le cose adesso sono cambiate.

Lo Stato si è reso conto che è necessario proteggere a livello legislativo gli animali, anche per prevenire la pericolosità sociale di alcuni soggetti.

Oltre a tutto un sistema di sanzioni , ci si è dotati anche di tutele penali. Non solo multe, quindi, ma anche condanne con la reclusione in carcere per chi trasgredisce. Dunque vediamo cosa non bisogna assolutamente fare se avete un animale domestico in un condominio.

Attenti se non volete avere delle multe

Come tutti sappiamo, ormai nessun regolamento condominiale può vietarvi di aver un animale domestico. Le uniche eccezioni sono limitate agli animali esotici come serpenti e iguane, che non rientrano propriamente nella lista degli animali considerati domestici. Infatti, l’ambiente domestico è il vostro, e nessuno può limitarvi nelle vostre scelte personali, a meno che questo non comporti una difficoltà o un disagio oggettivo per gli altri.

Tuttavia, state molto attenti perché esiste invece la possibilità di essere multati fino a 258 euro. Soprattutto se utilizzate impropriamente gli spazi comuni del condominio. Nonostante nessuno possa impedirvi di adottare un animale domestico, in quanto voi siete gli unici responsabili della vostra casa, la stessa cosa non può essere applicata per quanto riguarda gli spazi comuni del condominio, come il cortile esterno e il giardino condominiale.

Cosa non è possibile fare in condominio

Quando si usano gli spazi comuni del condominio occorre cercare di essere il più rispettosi possibili e seguire le regole, onde evitare spiacevoli situazioni quali denunce e multe anche molto salate. Per esempio, se avete deciso di adottare un animale domestico e volete farlo scorrazzare per il giardino condominiale o un altro spazio comune, ci sono delle norme che dovete tenere presente per evitare di essere multati anche in modo molto salato.

Infatti, non è possibile lasciare liberi e incustoditi i vostri animali nel giardino condominiale o nel parco, in quanto non sarebbe garantita la tutela e il decoro di quegli spazi pubblici. E, oltretutto, i vostri vicini condomini potrebbero anche incorrere in morsi o attacchi improvvisi. Dovrete pertanto assicurarvi di avere guinzaglio e museruola, nonché assicurarvi che il cane non sporchi gli ambienti comuni.