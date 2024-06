Traffico illegale di animali, un nuovo caso fa indignare l’Italia: 30 cuccioli di cane trovati in un bagagliaio | La scoperta agghiacciante

La scoperta agghiacciante avvenuta in queste ore nella nostra Nazione. 30 cuccioli di cane sono stati trovati in un bagagliaio.

Purtroppo, il traffico illegale di animali è una triste realtà, difficile da tenere sotto controllo. Proprio in queste ore, nella nostra Nazione è stata fermata un’auto sospetta e, dentro al bagagliaio, sono stati trovati ben 30 cuccioli di cane. Inutile dire che la scoperta agghiacciante ha indignato ampiamente l’opinione pubblica. Scopriamo però nel dettaglio dove è stata trovata questa auto e come è andata a finire questa triste vicenda.

Nonostante gli animali siano in grado di donarci tutto il loro amore senza pretendere nulla in cambio, spesso noi umani li maltrattiamo ingiustamente.

Uno degli esempi più lampanti è il traffico illegale di cani. Esistono infatti dei malviventi che trasportano in condizioni precarie decine e decine di cuccioli, senza cibarli né garantendo loro degli spazi adeguati. Si tratta di un grosso problema che, purtroppo, può portare anche al decesso di alcuni di questi cani. Anche la nostra Nazione non si salva da questa tendenza illegale: proprio in queste ore, si è sentito parlare di un nuovo caso.

Ecco nel dettaglio cos’è avvenuto durante un normalissimo controllo alla dogana tra Austria e Italia.

La terribile scoperta dentro al bagagliaio

La scoperta è stata effettuata durante un classico controllo di routine alla dogana tra l’Austria e la nostra Nazione. L’auto sospetta è stata fermata all’altezza della stazione di controllo di Arnoldstein e, non appena gli agenti hanno interrogato il guidatore, un forte odori di feci e urine ha pervaso le loro narici. Inutile dire che hanno richiesto immediatamente al 46enne di aprire il bagagliaio, per controllare che non ci fossero animali in auto con lui.

Purtroppo, però, la scena è stata agghiacciante: ben 30 cuccioli di razze diverse di cane erano chiusi dentro a 12 gabbiette di piccole dimensioni.

Come si è conclusa la vicenda

Dopo qualche minuto il conducente ha svelato alla Polizia di aver acquistato tutti i cani alla modica cifra di 5.700€ e di possedere tutti i passaporti necessari. Nonostante però le sue dichiarazioni, gli agenti non hanno prestato fede alla versione dell’uomo, e interpellato immediatamente uno specialista per ulteriori controlli. Purtroppo, gli esami hanno rivelato che i cani erano troppo piccoli per il trasporto, e in condizioni di salute molto precarie. Tra le varie razze vi erano dei Cavalier King Charles Spaniel, Maltesi, Bulldog Francesi e Barboncini. Il contrabbandiere dovrà quindi affrontare un processo, con il quale potrebbe rischiare una multa salatissima e una possibile pena detentiva.

Il traffico illegale di animali è una triste realtà che, purtroppo, avviene anche all’interno della nostra Nazione. In caso di attività sospette, quindi, vi invitiamo a contattare tempestivamente le Autorità.