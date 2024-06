Cane in spaggia, ti becchi 400 euro di multa se non fai attenzione a questo dettaglio | La normativa non perdona

Informati bene perché se porti il cane in spiaggia e non rispetti questa normativa, rischi una multa di 400 euro. Non farti cogliere impreparato, ecco che cosa devi sapere per goderti una bella vacanza insieme al tuo amico a 4 zampe.

Le vacanze estive stanno finalmente per arrivare, e chi può andare in ferie non vede l’ora di pianificare il proprio itinerario e scegliere la location più adatta ai propri interessi. C’è chi predilige la montagna, chi le città storiche, chi il mare e chi preferisce andare all’estero per scoprire nuove usanze e costumi.

Non importa quale sia la tua destinazione: nel momento in cui hai un cane, un gatto o un qualunque animale domestico, devi pensare in primis a loro. Ove possibile, ovviamente, sarebbe meglio portare il vostro amico con voi, prenotando in quei luoghi dove gli animali sono ben accetti.

Nelle situazioni in cui non è possibile passare le vacanze insieme, non c’è bisogno di abbandonarli, basta semplicemente organizzarsi con dog sitter, pensioni, amici e parenti. Qualora la vostra destinazione fosse in un luogo di mare poi, ci sono delle cose che dovete necessariamente sapere.

Se non rispettate la normativa infatti, potreste vedervi recapitare una multa di 400 euro. Attenzione, perché le regole vanno rispettate, se non volete sentire il vostro portafogli molto più leggero di quando siete partiti.

Rischi una multa di 400 euro per il cane in spiaggia

Prima di svelarvi il motivo per cui potreste beccarvi una multa così salata, sappiate che, nel momento in cui arrivate in spiaggia con il vostro cane, dovrete rispettare delle regole di civiltà per poter convivere con il resto dei visitatori.

In realtà non è nulla di nuovo. Dovrete tenere il vostro cane al guinzaglio per evitare di disturbare le persone a fianco a voi, raccogliere i suoi bisogni e supervisionare costantemente il vostro amico a 4 zampe, durante tutto il vostro soggiorno estivo. Ma il rischio di ricevere una multa è sempre dietro l’angolo…

Leggete bene i cartelli

Tutte le regole che vi abbiamo descritto in precedenza non solo le uniche cosa da sapere, in quanto, prima di dirigervi in spiaggia con il vostro cane, dovrete informarvi bene con i proprietari dello stabilimento, e chiedere loro se gli animali siano bene accetti o meno. Infatti, non vi sono leggi che gestiscono questo aspetto, e ogni città può creare le proprie normative ad hoc.

Per questo, qualora riceveste un rifiuto, non disperate, perché ci sono moltissime spiagge attrezzate in grado di far passare a voi e al vostro amico a 4 zampe una strepitosa vacanza. Vi consigliamo di chiamare prima di arrivare in loco, poiché, qualora foste beccati con il vostro pelosetto in una zona dove il suo ingresso è vietato, come indicato anche dai cartelli obbligatori, rischiate una multa che va dai 150 euro ai 400 euro. Per questo, basta semplicemente informarsi per tempo.