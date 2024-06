Cane al guinzaglio, ecco perché non è mai una buona idea interagire con gli altri pelosi | È così che rischi la zuffa in strada

Non sempre è una buona idea fare interagire i cani quando sono al guinzaglio, in quanto questo scenario potrebbe dare il via a zuffe in strada inimmaginabili. Vi sveliamo il motivo.

Noi esseri umani ci beiamo spesso nella convinzione di sapere sempre tutto su ogni essere vivente. Non è mai così: soltanto i professionisti che passano le giornate a studiare i comportamenti tipici di altre specie, diverse dalla nostra, potrebbero darci un quadro più generale.

E attenzione, neanche loro hanno la verità in tasca: si può solo ipotizzare dai comportamenti osservati che quello che stanno asserendo sia corretto.

Nel caso degli animali, restringendo il campo al cane, c’è tutto un mondo da scoprire dietro quegli occhioni e a quei musetti buffi. Per quanto ci piaccia l’idea di umanizzare queste creature, loro hanno un modo tutto diverso dal nostro di interagire e comunicare con noi e con gli altri loro simili.

Per questo, a meno che non siate abili educatori cinofili o abbiate seguito dei corsi in materia che vi aiutano a capire di più i segnali del vostro cane, sarebbe meglio non farli socializzare quando sono legati al guinzaglio. In molti contesti, infatti, la rissa è assicurata.

Meglio non fare interagire i cani al guinzaglio

Il mondo del cane, così come quello di qualunque altro essere vivente, è sorprendente. Fossimo tutti come il Dottor Dolittle, la vita sarebbe molto più semplice, ma purtroppo non funziona così.

Diciamo che, almeno in questo, Madre Natura ci ha messo alla pari: così come noi cerchiamo di adattarci ad altre specie, così essi fanno con noi. Ci sono moltissime cose da sapere, motivo per cui non sarebbe male, quando si decide di condividere la vita con un cane, decidere di frequentare un corso organizzato da un educatore cinofilo, in modo che ci possa spiegare come comportarci al meglio, in modo da aiutare il nostro peloso a crescere felice ed equilibrato, anziché frustrato perché noi gli diamo i messaggi sbagliati.

Le risse sono all’ordine del giorno

Tra tutti gli input sbagliati che potremmo dare al nostro cane, sicuramente c’è l’interazione forzata al guinzaglio tra 4 zampe al passeggio. Per noi potrebbe sembrare un gesto scontato: ci facciamo una chiacchierata con gli altri bipedi, e nel mentre anche i pelosi interagiscono come se fossero al bar.

Non è così, in quanto non tutti i cani potrebbero sentirsi a proprio agio a dover socializzare, magari con un cane mai visto, soprattutto se legati al guinzaglio, dove la loro autonomia, azione e libertà di movimento sono di molto ridotti. Per questo è facile incontrare cani che iniziano a ringhiarsi e ad abbaiarsi l’un l’altro già da diversi metri distanza. Infatti, è come se partissero già prevenuti all’idea di incontrare un loro simile in quel contesto. Ci sono poi tutti quei segnali, come lo strattonamento, nodi dei guinzagli, posture innaturali, antipatie ecc. che possono complicare ancora di più il quadro generale. Per questo sarebbe meglio evitare. I cani hanno infatti bisogno di socializzare liberamente e in assenza di impedimenti, di annusarsi senza costrizioni e di attuare tutti i segnali di comunicazione non verbale che stabiliscono le gerarchie tra individui. In parole povere: attenzione!