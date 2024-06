Se pensi che Rottweiler e Pitbull siano i cani più aggressivi, ti sbagli di grosso | La razza insospettabile che potresti già avere in casa

I Rottweiler e i Pitbull non sono i cani più aggressivi tra tutte le razze. Ecco infatti quale potrebbe farti passare le pene dell’inferno.

Sappiamo benissimo che esistono delle razze di cani più o meno aggressive. Generalmente, si pensa che tra i cani più pericolosi ci siano i Rottweiler e i Pitbull. Tuttavia, il loro aspetto può ingannare e, in realtà, ne esiste uno di decisamente peggiore in quanto a indole, una razza che non ti aspetteresti mai. Ecco quale nello specifico.

Purtroppo esistono molteplici pregiudizi su diverse razze di cane. Alcune possono infatti incutere timore inutilmente.

Quante volte, d’altronde, ti sarai spaventato quando un Rottweiler ti ha abbaiato, o quando un Pitbull ti veniva incontro per farti le feste? A causa del loro aspetto apparentemente feroce, queste razze di cani sono spesso temute dalle persone che hanno bambini piccoli, altri animali in casa o se è la prima volta che adottano. Si tratta tuttavia di una falsa credenza, e a provarlo è stato uno studio del Royal College of Veterinary Medicine di Londra.

Ecco piuttosto la razza che viene ritenuta tra le più aggressive. Probabilmente potresti averla già dentro casa.

Lo studio effettuato su diverse razze di cane

Questo studio ha preso in considerazione diverse razze di cane per cercare di capire quale effettivamente fosse la più aggressiva. Bisogna sottolineare che aggressività non è sinonimo di pericolosità e, in realtà, gran parte dei cani hanno manifestato questa caratteristica durante l’analisi. L’aggressività può essere però controllata e placata, grazie all’intervento di alcuni professionisti che possono educare il cane. Infatti, nessun cane nasce cattivo.

Ma quali sono stati i risultati ottenuti con questo studio londinese? La risposta ti sorprenderà.

Altro che Rottweiler e Pitbull; ecco i più aggressivi

Ebbene sì, i risultati hanno dimostrato come in realtà i Pitbull e i Rottweiler non siano i cani più aggressivi. Al contrario, in cima alla lista troviamo la razza dei Cocker Spaniel Inglesi, con un 4% di aggressività. Questa percentuale, tuttavia, può raggiungere persino il 12% quando il quattro zampe sfoggia un pelo dorato e uniforme. Anche i chihuahua si sono dimostrati particolarmente scontrosi, con una percentuale assai simile a quella dei bellissimi Cocker.

Insomma, pensaci due volte prima di adottare proprio questa razza di cani e abbatti ogni pregiudizio contro quelli che a primo acchito appaiono minacciosi. A volte l’aspetto può proprio ingannare!