Le 3 razze di cane che un veterinario non prenderebbe mai | Valuta bene prima di adottare, o rischi di rimetterci lo stipendio

Quali sono le tre razze di cane che nessun veterinario consiglierebbe mai di adottare? La risposta ti sorprenderà.

Sappiamo benissimo che esistono delle razze di cane più o meno esposte a malattie e problematiche varie. Esistono tre razze in particolar modo che qualsiasi veterinario non consiglierebbe mai di adottare. Purtroppo il rischio potrebbe essere quello di spendere una fortuna per curarli e mantenerli in salute.

Quando mettiamo in conto di adottare un amico a quattro zampe, dobbiamo anche essere pronti alle spese del veterinario.

Oltre ai vaccini e alle procedure da seguire inizialmente, i nostri cani possono necessitare di trattamenti più specifici per la loro razza che, talvolta, possono costarci una fortuna. Anche l’alimentazione deve seguire le loro peculiarità fisiologiche, e può quindi costituire una spesa non indifferente. Nel seguente paragrafo potrai trovare infatti le tre razze che potrebbero essere più “complicate” da gestire.

A spiegare nel dettaglio tale casistica è stato un veterinario su TikTok. Inutile dire che le sue parole hanno aperto gli occhi a molti utenti in rete.

Quali cani un veterinario non prenderebbe mai

Tra le razze più impegnative, troviamo sicuramente il bulldog francese. Vista la conformazione del suo muso, lo specialista ha spiegato che è uno dei cani che più frequentano le cliniche per vomito cronico e problemi respiratori. Anche i chihuahua sono una razza particolarmente sconsigliata: questo perché hanno dei gusti molto particolari e, a lungo andare, potrebbero annoiarsi di qualsiasi cibo da noi preparato o acquistato a caro prezzo.

Sono animali che devono essere continuamente stimolati e, se non dovessi avere troppo tempo a disposizione, forse è meglio optare per un’altra razza di cane.

Perché non prendere mai i Pastori Tedeschi

Lo specialista ha infine spiegato che al terzo posto troviamo i Pastori Tedeschi. Nonostante si tratti di una bellissima e intelligente razza di cani, essi possono soffrire moltissimo di enteropatia cronica, dermatiti ricorrenti e dermatiti atopiche. Come se non bastasse, questi cani hanno spesso allergie e, proprio per questo, necessitano di specifiche e adeguate cure. Attraverso questo video divenuto virale su TikTok, l’uomo ha infine cercato di spiegare di pensarci due volte, prima di adottare solo in base all’estetica.

E tu eri a conoscenza delle problematiche tipiche di queste razze? Purtroppo sono degli aspetti che nessun venditore ti elencherà mai prima di venderti il cane!