Ecco quanto costa Lillo, il cane di Diletta Leotta | Ormai è più famoso della conduttrice, e vale una cifra da capogiro

Ti sei mai chiesto quanto costa Lillo, il cane di Diletta Leotta? La risposta potrebbe lasciarti completamente a bocca aperta.

Diletta Leotta è indubbiamente uno dei volti più importanti del giornalismo sportivo italiano. La donna, nel corso degli anni, si è affermata sempre di più, fino guadagnare lo status di star a trecentosessanta gradi. Oltre ad essere una conduttrice competente e spigliata, Diletta è anche una grande amante degli animali, in particolare dei cani. La donna, infatti, condivide spesso le foto del suo dolcissimo Lillo, ma quanto può costare davvero questa razza di cani? La risposta ti sorprenderà.

Che Diletta Leotta sia un cuore d’oro non è certamente una novità, e il suo amore per gli animali ne è semplicemente l’ennesima riprova.

Sui social la conduttrice ama condividere con i suoi fan le immagini del dolcissimo Lillo. Possiamo infatti affermare che il cagnolino sia diventato una star a tutti gli effetti e, continuando così, potrebbe anche superare la popolarità della conduttrice! Quello che però non tutti sanno è che questa razza di cani può raggiungere delle cifre da capogiro.

Non ci resta quindi che scoprire di che razza è il bellissimo Lillo e quanto può arrivare a costare un cane simile.

Chi è Lillo, il cagnolino di Diletta Leotta

Spesso e volentieri la conduttrice di origini siciliane è stata immortalata a passeggio in compagnia di Lillo, il suo Volpino di Pomerania. Come se non bastasse, ogni tanto il quattro zampe ama imbucarsi durante le sue dirette televisive. Questi meravigliosi volpini sono divenuti particolarmente popolari tra le influencer (e non solo) negli ultimi anni, e anche Diletta non è riuscita a resistere al loro fascino. Con il loro lungo pelo e la taglia perfetta per una maxi-bag, questi cani sono la tenerezza fatta a animale.

Anche il loro musetto vispo, che spunta dalla matassa di peli morbidi, è sicuramente in grado di conquistare i rispettivi proprietari al primo sguardo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Quanto costa questa razza

Oltre ad essere bellissimi da vedere, questi cani sono anche facili da addestrare e molto docili. Insomma, una compagnia che potrebbe fare proprio al caso di chiunque. Eppure, nonostante possano essere il desiderio proibito di molti, i Volpini di Pomerania hanno un costo abbastanza ingente: si parte infatti da una cifra base di 1.500 euro. Diletta non ha infatti badato a spese per il suo dolcissimo Lillo e, inutile dirlo, la notizia ha lasciato a bocca aperta numerosi fan. Ricordiamoci però che l’amore che un cane può donarci non ha prezzo!

E tu eri a conoscenza del costo di Lillo, il cane della conduttrice di DAZN Diletta Leotta? Adottare un cucciolo simile non è certamente alla portata di tutte le tasche!