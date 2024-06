Cane, se ti annusa le parti intime la ragione è solo una | La spiegazione di questo imbarazzante rituale canino ti sorprenderà

Ti sei mai chiesto perché i cani annusano le parti intime di noi esseri umani? La ragione è soltanto una, e ti sorprenderà!

A volte può capitare che un cane, dopo averci fatto le feste, cominci ad annusare le nostre parti intime, mettendoci così in forte imbarazzo. Dietro a questo gesto assai comune, però, si nasconde una ragione veramente sorprendente.

I cani, si sa, non badano alle regole elencate nel galateo e, spesso e volentieri, possono anche metterci in situazioni di disagio.

Tra i gesti più assurdi che possono fare, troviamo sicuramente quello di annusare le parti intime di uno sconosciuto. Se però anche tu ti sei chiesto almeno una volta perché i nostri pet compiano regolarmente questo rituale, allora sei nel posto giusto al momento giusto. Secondo gli esperti, infatti, l’olfatto è il senso maggiormente sviluppato nei cani, e può permetter loro di capire moltissime cose di ciò che li circonda.

Quando annusano le nostre parti intime, infatti, i cani stanno compiendo un gesto che può tornar loro veramente utile. Ecco perché.

Perché i cani annusano le parti intime

Nonostante sia un comportamento che può metterci a disagio, annusare anche le zone più intime risulta di fondamentale importanza per il nostro cane. Soltanto così i nostri pelosi riescono infatti a raccogliere delle informazioni interessanti, tra cui: il nostro sesso, la nostra età e persino qual è l’umore della giornata. D’altronde, le zone intime sono sicuramente quelle in grado di emettere un odore intenso e caratteristico e, proprio per questo, i cani possono avvicinarsi proprio… lì.

Oltre a ciò, annusandoci i cani possono addirittura percepire dei cambiamenti fisiologici come: mestruazioni, gravidanze e altre condizioni cliniche.

Un modo per socializzare

I cani utilizzano anche questa tecnica per comunicare e socializzare, sia con altri simili che con noi esseri umani. Se quindi un quattro zampe dovesse avvicinarsi proprio alle zone intime, vuol dire che sta cercando di comunicarti qualcosa. In molti lo paragonano infatti al nostro gesto della stretta mano e, proprio per questo, non dovrebbe imbarazzarti più. Prendilo piuttosto come un modo per simpatizzare con un cane che non conosci o che non vedi da molto tempo.

E tu eri a conoscenza di questa ragione sorprendente? Anche i più grandi appassionati di cani potrebbero aver imparato qualcosa di nuovo!