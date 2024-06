Infestazione di topi, non cedere al panico: con qualche goccia di olio saranno solo un ricordo | Altro che costose disinfestazioni

Se sei nel panico perché i topi hanno invaso la tua casa, non serve la disinfestazione: ti basta solo qualche goccia di olio essenziale per mandarli via…

Come tutti sappiamo, le infestazioni di topi non sono proprio una bella faccenda, soprattutto per il fatto che queste bestioline risultano dannose per la salute.

Infatti, questi animali sono piuttosto sporchi e vivono in ambienti malsani, come le fogne e le strade: trovarseli in casa può essere un grande problema.

Spesso, durante i mesi invernali, questo genere di roditori entra nelle case per cercare rifugio dal freddo. Le abitazioni domestiche sono infatti ambienti ideali, nei quali possono trovare calore, cibo e acqua.

Tuttavia, la loro presenza nelle nostre case può comportare importanti rischi per la salute. I topi possono infatti trasmettere delle malattie deleterie, come la leptospirosi e la salmonella.

Rischi dei topi in casa

Un altro effetto negativo che possono produrre in casa è il danneggiamento di cavi elettrici o dei mobili a causa del loro costante rosicchiamento. Questo può provocare un danno notevole a livello economico perché può rovinare il sistema elettrico o elementi costosi e di design. Inoltre, non va nemmeno sottovalutato il fatto che alcune persone hanno una vera e propria fobia per i topi, eventualità che suscita nei soggetti colpiti dei sentimenti fortemente negativi.

Chiaramente, nel caso in cui l’infestazione sia importante, la cosa migliore da fare è chiamare una ditta specializzata che si occupi in modo professionale dell’eliminazione di questi animali infestanti. I servizi di disinfestazione sono estremamente efficaci, anche se, impiegando veleni, può essere una soluzione non proprio positiva per la salute e l’ambiente. Inoltre, non va sottovalutato il suo costo, generalmente elevato. Per questo motivo, nel caso l’infestazione non sia così grave, esistono altri rimedi disponibili, meno esosi e decisamente non dannosi per la salute. Scopriamo di cosa si tratta.

Rimedio naturale per cacciare i topi

Fortunatamente, esiste un metodo molto efficace, economico e naturale contro l’invasione dei topi nella vostra casa. Si tratta dell’uso dell’olio di menta piperita. Questo rimedio, in virtù del suo odore repellente per i topi, riesce ad allontanarli. Per loro è veramente insopportabile. Nonostante spesso questo rimedio sia sottovalutato, l’uso dell’olio essenziale è molto utile e sicuro. Essendo completamente ecologico, non comporta alcun rischio per la salute delle persone e dei vostri animali domestici. Oltre al fatto che è anche accessibile a tutte le tasche. Meglio ancora, allontanerà i topi senza minacciare la loro sopravvivenza.

Utilizzarlo è anche molto semplice: basta prendere dei batuffoli di cotone e impregnarli con alcune gocce di olio essenziale. Questi vanno in seguito posizionati negli angoli della casa più strategici, ad esempio nei pressi di porte e finestre. Ogni due o tre giorni, i batuffoli di cotone vanno sostituiti, in modo da rinnovare gli effetti della fragranza.