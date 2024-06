Gatto in aereo, se dimentichi questo step il suo viaggio sarà un inferno | L’accortezza che lo salva durante il volo

Se dimenticate di fare questo determinato step, il viaggio in aereo del vostro gatto sarà orribile. Ecco cosa sapere.

Il gatto, lo sappiamo, è un animale molto abitudinario: basterà cambiargli la routine per vedere il vostro felino di casa iniziare a comportarsi in modo diverso, senza nascondere la sua frustrazione per la nuova realtà.

Ove possibile, infatti, per evitare di stressare il vostro micione sarebbe meglio lasciarlo a casa sua con i suoi ritmi e i suoi passatempi, pagando qualcuno che possa andare a controllarlo mentre voi siete in vacanza.

Esistono infatti numerosi pet sitter che potranno riempirgli quotidianamente le ciotole di cibo e acqua, pulire la lettiera e fargli tante coccole, in modo da consentirgli di affrontare in modo equilibrato i giorni in cui sarete assenti.

Qualora non aveste altra scelta che portare il vostro gatto in aereo con voi, sappiate che per non fargli passare un viaggio da incubo dovete focalizzarvi su un determinato step: lo salverà durante il volo.

Gatto in aereo

Come dicevamo, il gatto in aereo deve rispettare gli standard imposti dalla compagnia prescelta: non sempre potrà infatti volare al vostro fianco, ma potrebbe anche essere caricato in stiva assieme ai bagagli. Ogni compagnia aerea, poi, ha stilato determinati parametri che il vostro gatto dovrà soddisfare per poter viaggiare in cabina insieme a voi, ovviamente all’interno di un trasportino.

Ci sono felini, poi, particolarmente agitati durante le varie fasi del volo. Per tale ragione, sempre sotto la supervisione del veterinario, è possibile dare loro delle pastiglie o gocce di tranquillante, in modo che tollerino meglio questa situazione molto stressante.

Come abituare un gatto ai viaggi aerei

Qualora doveste partire in aereo con il vostro gatto, sappiate che per fargli affrontare un viaggio piacevole dovrete eseguire questa routine ben prima del volo. In pratica, considerando che il gatto dovrà stare chiuso nel trasportino per diverse ore senza cibo, acqua o la sabbietta dove fare i bisogni, dovrà necessariamente abituarsi alla permanenza nella sua gabbietta. Già diversi giorni prima del volo, dovrete infatti farlo fraternizzare con questa situazione, in modo da non fargli vivere un trauma.

Quindi lasciategli il trasportino aperto in casa e lasciatelo entrare e ispezionare a suo piacere quel piccolo involucro di plastica. Inoltre, ricordatevi che il gatto potrà tollerare poche ore di viaggio: tragitti di durata prolungata inizierebbero a essere un grave problema per lui. Per questo fareste meglio a chiedere consiglio al vostro veterinario.