Se il tuo cane lecca il divano, non prenderla sottogamba | Sta soffrendo e non te ne rendi conto: intervieni prima che puoi

Il vostro cane ha improvvisamente iniziato a leccare il divano? Non prendete sottogamba questa azione, perché vuol dire che sta soffrendo e vi sta dando un chiaro segnale.

Il cane è un essere meraviglioso: in base alla razza può essere fiero e orgoglioso, come per esempio il pastore tedesco o il levriero, oppure buffo e pasticcione come il labrador o il golden retriever. A prescindere dall’atteggiamento e dalla razza, il nostro amico a 4 zampe è veramente unico e insostituibile.

Ogni cane è diverso e non parliamo del fatto che sia di razza o un meticcio, ma ci riferiamo al comportamento che esso può manifestare in età adulta.

È bene che capiate che gli animali non sono tutti uguali, proprio come noi esseri umani: ci sono quelli più espansivi, quelli più introversi, quelli più timidi, e così via.

Ci sono dei comportamenti, però, che i cani possono attuare perché provano a comunicare con noi, anche se spesso purtroppo questi segnali non vengono colti, a mano che non siamo esperti educatori o addestratori. Il gesto di leccare il divano ha diverse sfaccettature, ma nessun bipede dovrebbe prendere sottogamba questo messaggio e correre ai ripari, perché il vostro amico sta chiaramente soffrendo.

Perché il cane lecca il divano?

Iniziamo dai motivi più innocui. La prima causa, soprattutto se non lo fa spesso, è sicuramente la presenza di cibo sul tessuto. Se la sera prima abbiamo consumato la cena “spaparanzati” sul sofà mentre guardavamo la televisione, sicuramente qualche goccia o briciolina è rimasta sul tessuto: per questo il nostro amico (che è assolutamente contrario agli sprechi) risolverà il problema, spazzolando via ogni residuo.

Spesso però questo comportamento potrebbe anche indicare problemi digestivi oppure alla bocca. Questi aspetti sono da valutare, per questo una chiamata al veterinario è sempre d’obbligo. Un altro motivo potrebbe essere quello di reclamare il proprio posto sul sofà. Naturalmente, la decisione di far salire o meno il cane sul divano va ponderata. Se parlate con alcuni educatori cinofili, sarà difficile trovare qualcuno che vi dica di proseguire con questa concessione, però la scelta è vostra. Dovete solo essere consapevoli di tutti i pro e i contro del lasciarglielo fare.

Il cane lecca il divano: quando preoccuparsi

Abbiamo parlato dei motivi un po’ più leggeri e facilmente risolvibili di questo problematica comune. Ma se l’azione diventa quasi compulsiva, conviene chiamare subito il veterinario: potete leggere tutte le guide che volete in rete, ma nessuna batterà mai il consulto con un professionista del settore.

Detto ciò, questo gesto potrebbe nascondere noia, stress o ansia da separazione. Per ognuna di esse, una volta capita la causa, ci sarà un percorso da seguire, insieme ai professionisti del settore.