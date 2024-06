Vacanza con il cane, se ti scordi questo documento sei fregato | La nuova normativa pone un giro di vite sui viaggi coi pet

Attento quando viaggi con il tuo cane: se dimentichi questo documento puoi avere dei grossi problemi.

Da sempre le persone che amano gli animali e hanno adottato dei cani desiderano fare dei viaggi in cui portare il proprio pet. In queto modo si consolida l’affinità relazionale tra padrone e cane, e si assapora al loro fianco una bella esperienza di viaggio.

Inoltre, ci sono sempre più posti pet-friendly in cui è possibile portare con sé il proprio cane. Non è rilevante che si tratti di una gita in spiaggia o di un viaggio all’avventura: spesso i cani hanno delle straordinarie capacità di adattamento, e riescono a vivere con entusiasmo in diversi ambienti.

Quando si va all’estero, però, ci sono varie faccende burocratiche da non sottovalutare, e bisogna inoltre sapere quali sono le norme esistenti in merito al trasporto di alcuni animali domestici. Infatti, i Paesi stranieri sono molto diversi tra loro, e ognuno ha delle regole ben precise in materia di animali.

È importante controllare sempre quali siano le norme da rispettare e la documentazione da presentare, in modo da non avere alcun tipo di problema. Per esempio, se ti dimentichi questo documento, sei veramente spacciato. Scopriamo cosa fare per viaggiare con il proprio cane.

Non dimenticare questo documento

Se la tua meta vacanze di quest’anno sono gli Stati Uniti e vuoi fare un bel viaggio oltreoceano con il tuo cane, stai attento perché c’è un documento importantissimo da portare, altrimenti rischi di incorrere in grandi problemi. Il Center for Disease Control and Prevention (CDC) ha infatti emanato una nuova normativa per la regolamentazione dell’ingresso di animali esteri nel Paese.

Tale ente ha infatti modificato quello che era il vecchio Dog Import Form, aggiornandolo. Questo documento è necessario per poter entrare con il proprio cane nel Paese. Se non si dispone di questo modulo, si viene respinti alla frontiera e rimandati indietro. E tanti saluti alla vacanza.

Cosa contiene il modulo per l’ingresso negli USA

Questo modulo va compilato prima di entrare negli Stati Uniti e deve essere presentato una volta giunti in aeroporto, altrimenti l’ingresso negli USA viene automaticamente negato. Al suo interno devono essere specificati tutta una serie di dettagli sul proprio animale domestico, come lo stato di salute del cane e tutte le vaccinazioni che ha fatto nel corso della sua vita. Inoltre, possono anche essere richieste delle specifiche veterinarie.

In questo modo si vuole evitare che l’animale introdotto nel Paese possa comportare dei rischi per la salute a livello pubblico. Inoltre, rappresenta una garanzia che scongiura la diffusione di alcune malattie, come la rabbia. Quindi, a buon intenditor…