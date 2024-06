Alimentazione del gatto, controlla sempre ciò che mangia | Questa patologia asintomatica provoca danni seri ai polmoni

Fate sempre attenzione a cosa mangia il vostro gatto, in quanto una patologia asintomatica potrebbe passare inosservata, creandogli danni molto gravi ai polmoni. Ecco cosa fare.

Il gatto è un animale molto curioso e per certi aspetti anche molto testone, in quanto più gli si dice di non fare una cosa e più la farà con costanza. C’è da dire che vi è molta differenza tra i mici che vivono a casa e quelli che invece vivono fuori casa.

Non necessariamente sono gatti abbandonati o residenti nei vari gattili, ma basta anche un felino che abbia il permesso di uscire avanti e indietro nel giardino per fare la differenza. A prescindere dalla pericolosità dell’uscita quotidiana da solo e senza protezione, soprattutto se si risiede in città, ci sono anche altri aspetti da tenere in considerazione.

Per esempio, ci potrebbe essere il rischio che il gattone di casa possa mangiare cose che non dovrebbe, e che potrebbero scatenargli una patologia asintomatica che provoca dei danni molto gravi ai polmoni.

La patologia del gatto asintomatica

Sappiamo tutti benissimo quanto il gatto, ma se vogliamo ogni specie animale, risulterà essere molto più felice a vagare fuori in natura piuttosto che restare chiuso in un appartamento. C’è da dire che quando c’è l’amore, i vostri animali domestici passeranno sopra a questo dettaglio.

Ad ogni modo, far uscire il proprio gatto, qualora abitaste in campagna e foste sicuri che il vostro pet non corra rischi, potrebbe essere l’ideale per stimolarlo. Qualora invece voi abitiate in città, non è mai una buona idea, in quanto le auto passano veloci, potrebbe mangiare cibi velenosi e addirittura essere rapito e portato nelle colonie feline. Badate bene dunque a quello che fate con il vostro gatto, in quanto i pericoli sono all’ordine del giorno. E anche le malattie.

Occhio a cosa mangia!

Tra le varie conseguenze di far uscire il vostro gatto senza di voi e il vostro occhio vigile, c’è il rischio che possa mangiare alimenti infetti che gli potrebbero provocare malattie infettive o parassitosi. Per esempio, mangiando uccellini, lucertole, lumache e altri piccoli anfibi, il vostro pet potrebbe essere esposto agli strongili polmonari.

Questi parassiti vanno ad infestare i polmoni e i bronchi del gatto, il quale potrebbe non avere problemi da giovane, ma sviluppare la patologia più avanti, in fase senile. I sintomi più comuni sono starnuti, febbre, difficoltà a respirare e scolo mucopurulento dal naso. Qualora sospettaste una situazione del genere, dovrete sottoporre il vostro gatto ad una visita dal veterinario, il quale gli farà un esame delle feci e in seguito gli assegnerà la terapia più indicata.