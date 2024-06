Cani e scottature alle zampe: attenzione massima all’asfalto bollente | Il sistema per prevenire sofferenze al tuo pet è solo questo

Attenzione a far camminare il tuo cane sull’asfalto bollente in estate, in quanto le scottature sono all’ordine del giorno. Ecco come fare per evitargli inutile sofferenze: alla fine bastano poche accortezze.

L’estate è arrivata, e come sempre porta pro e contro, come per tutte le cose.

Se da una parte c’è la gioia per l’imminente arrivo delle vacanze estive o per la possibilità di andare in piscina, mangiare un gelato, passeggiare in maniera spensierata senza brividi di freddo che ci percorrono il corpo, dall’altra ci sono tutte le conseguenze di vivere ad alte temperature.

Questo disagio ovviamente non lo avvertiamo solo noi, ma qualunque essere vivente. Il cane è l’animale che potrebbe risentirne di più, in quanto si deve adattare agli orari del suo umano preferito per poter uscire di casa e in base a questo, le scottature sull’asfalto bollente possono rappresentare un pericolo concreto.

Per questo oggi vogliamo svelarvi dei trucchetti per fare in modo che il vostro pelosetto di casa non soffra inutilmente, anche perché le conseguenze potrebbero essere molto gravi.

Il cane e le scottature alle zampe

Ogni anno, sono molti i veterinari che dedicano molti minuti alla realizzazione di tutorial con all’interno le varie raccomandazioni per i proprietari di cane e i comportamenti da tenere in estate. Puntualmente, però, troviamo umani incoscienti che fanno correre sull’asfalto bollente al fianco della loro bicicletta (tra l’altro è un reato punibile per legge) i cani nelle ore più calde della giornata, o peggio ancora li lasciano in auto sotto il sole.

I colpi di calore nei cani sono mortali se non presi in tempo, mentre alcuni tipi di scottature potrebbero portare a danni irreversibili. Per capire se l’asfalto sia troppo bollente per le zampine del vostro pet, fate il “test dei 7 secondi“. Appoggiate la mano sull’asfalto: se non riuscite a tenerla per 7 secondi vuol dire che l’asfalto non è rovente soltanto per voi, ma anche per il vostro cane.

Come comportarsi?

Dopo aver capito che far camminare il vostro cane sull’asfalto bollente non è mai una buona idea in estate, ci sono tutta una serie di consigli da applicare per non arrecargli danni. In primis, cercare di uscire in orari non troppo caldi sarebbe l’ideale, prediligere poi aree erbose, dove i cuscinetti del cane non rischiano di ustionarsi come sul manto stradale, e inoltre cercare di camminare sempre in zone all’ombra.

Non fate correre il vostro cane sotto il sole, fategli trovare sempre una ciotola d’acqua fresca dove bere, evitate di lasciarlo in macchina sotto il sole, e nel momento in cui il vostro amico a 4 zampe dovesse presentare disagio o addirittura un colore diverso sui cuscinetti, sarebbe meglio contattare il veterinario.