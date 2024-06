Pirati dei Caraibi, la tragedia alle Hawaii scuote i fan | Nessuna speranza per l’attore dopo il feroce attacco di uno squalo

Tragedia all’interno del cast de I Pirati dei Caraibi. Il noto attore è stato attaccato da uno squalo e la notizia ha scosso tutti i fan.

Proprio in queste ore è divenuta virale la terribile notizia della morte del noto attore de I Pirati dei Caraibi. L’uomo, mentre si trovava in mare, è stato ferocemente attaccato da uno squalo. Inutile dire che la storia ha sconvolto moltissimo i fan dell’uomo e, infatti, non si sta parlando d’altro. Ma ecco però cosa è accaduto al mitico pirata che è entrato dentro al cuore di tutti quanti.

Purtroppo si sa, il mare è sicuramente un luogo incantevole che, tuttavia, può nascondere delle insidie assai pericolose.

Ne è la prova la storia che ha tenuto incollati tutti al telefono in queste ore. Il noto attore che aveva interpretato un ruolo nel film I Pirati dei Caraibi: Oltre i Confini del Mare, è stato purtroppo aggredito da uno squalo e non è riuscito a salvarsi dalla ferocia di questo animale marino. I fan del film hanno immediatamente onorato e ricordato l’uomo.

Ecco però nel dettaglio che cosa è accaduto a Tamayo Perry, conosciuto proprio per il suo ruolo all’interno del film.

Tamayo Perry e la tragedia avvenuta alle Hawaii

Dopo una carriera come attore, Tamayo Perry era diventato un grande appassionato di surf e, da diversi anni, praticava e insegnava lo sport. Era il 23 Giugno, ed egli si trovava alle Hawaii, a Goat Island, al largo di Oahu. L’uomo, come da consuetudine, si trovava in mare con la sua tavola da surf, quando è stato improvvisamente aggredito da uno squalo. Il noto attore e surfista è stato poi recuperato, ma tuttavia presentava diversi morsi di squalo nel corpo.

Soltanto in seguito, i servizi medici di Honolulu hanno confermato la triste scomparsa di Tamayo Perry.

Il tributo commosso dopo la sua morte

Tutta la comunità di Honolulu sta piangendo da diversi giorni la scomparsa dell’uomo, mentre la famiglia ha specificato di desiderare privacy assoluta durante questo momento doloroso. A parlare è stato piuttosto il capo della sicurezza oceanica Kurt Lager, il quale ha affermato: “Era amato da tutti, molto conosciuto sulla North Shore, un surfista professionista conosciuto in tutto il mondo..” L’uomo ha poi spiegato che Tamayo era amato da molti grazie alla sua personalità carismatica e solare.

Insomma, una tragedia che ha sicuramente colpito tutto il mondo del surf, del cinema e non solo. Tamayo Perry rimarrà infatti un grande personaggio, che non potremo scordare così facilmente.