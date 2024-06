Abbandono degli animali domestici, da oggi le pene sono severissime | Scatta l’arresto e anche il ritiro della patente

Da oggi, abbandonare gli animali domestici potrebbe comportare gravi conseguenze. Ecco infatti cosa prevede la legge.

Quando si decide di adottare un quattro zampe, bisogna mettere in conto di stare al suo fianco in qualsiasi momento e difficoltà. Purtroppo, però, alcuni proprietari assai poco meritevoli possono finire con l’abbandonare l’animale (generalmente in autostrada). Questo gesto è sicuramente uno dei più terribili che possiamo perpetrare a un cane. Per fortuna, però, la legge non farà più passare questo comportamento e, da oggi, non si rischia più soltanto una multa salatissima, ma anche un possibile arresto e il ritiro della patente.

I cani sono degli animali con un cuore puro, sincero e enorme, in grado di donare tutto il loro amore a chiunque si prenda la briga di adottarli.

Nonostante ciò, alcune persone riescono ad apprezzare questi bellissimi animali finché sono ancora cuccioli o, talvolta, preferiscono abbandonarli per andare in vacanza. L’estate è infatti la stagione in cui si registrano più casi di abbandono di animali domestici. Una terribile piaga che deve essere certamente arginata e combattuta quanto più possibile.

Per fortuna, da oggi chiunque commetta questo terribile gesto verrà ripagato con la stessa moneta.

Perché abbandonare un animale è un grosso pericolo

I cani, al contrario di altri animali, non sono certamente abituati al randagismo, soprattutto quando crescono all’interno di una dimora sicura. Abbandonarli per strada, dunque, è condannarli quasi sempre a morte certa. Purtroppo, vengono spesso lasciati nelle prossimità di autostrade e, presi dal panico e dalla paura, potrebbero correre verso le auto. Soltanto in casi eccezionali, questi cani possono essere salvati in tempo da persone che si accorgono della loro presenza, e decidono quindi di adottarli, donandogli così tutto l’amore necessario.

Purtroppo però il trauma può restare e questi animali saranno condannati alla continua paura di essere abbandonati.

Come cambia la legge da oggi

Già da diverso tempo, l’articolo 727 del Codice Penale recita: “Chiunque abbandona animali domestici è punito con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000€.” L’articolo specifica inoltre che la stessa pena è prevista per coloro che tengono in cattività gli animali. Il Sole 24 Ore ha riportato però un interessante aggiornamento della normativa già in vigore. Sembrerebbe infatti che la pena aumenterà di un terzo e che si aggiungerà anche la revoca della patente. Il reato, inoltre, sarà punibile anche a titolo di colpa, ossia il soggetto non potrà inventarsi alcuna scusa per cercare di evitare la pena.

Insomma, denuncia sempre nel caso in cui dovessi assistere ad un abbandono in diretta e, soprattutto, ricordati che adottare un cane significa fare una scelta di responsabilità e amore.