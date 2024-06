Cane, se sta sognando non compiere mai questo errore fatale | La regola da insegnare subito anche ai tuoi bambini

Quando un cane sogna è fondamentale non commettere mai questo errore. Insegnatelo fin da subito ai vostri bambini, in quanto le conseguenze possono essere devastanti.

Chi condivide la propria vita con un cane, per quanto i due appartengano a specie diverse e quindi la comunicazione non sia proprio semplice, instaura un rapporto talmente simbiotico che a modo loro riescono a capirsi, spesso con uno sguardo.

Per questo, un proprietario molto spesso nota che il suo pet sta male ancora prima del veterinario o sa perfettamente cosa dà fastidio al suo migliore amico, e cosa no. Molte routine alla fine gliele imponiamo noi, in quanto i cani si adattano al nostro stile di vita.

Uno dei racconti più gettonati tra i proprietari di cani quando si trovano al parco è sicuramente il lasso i tempo che i loro cani dedicano ai pisolini quotidiani.

Eppure c’è un’azione che non bisognerebbe mai commettere, soprattutto quando sognano, che siate adulti o bambini.

Cosa non fare quando il cane sogna

Gli scienziati, osservando e studiando i comportamenti del cane, hanno riscontrato che anche loro, proprio come noi, dopo un periodo di circa 20 minuti dall’assopimento entrano nella classica fase Rem.

Ed è proprio qui che il cane potrebbe iniziare a sognare: il respiro si fa più rilassato, gli occhi si muovono come i nostri sotto le palpebre chiuse e le zampe e il corpo si muovono, come se colpiti da piccoli spasmi. Non è raro, inoltre, sentirli emettere dei piccoli vocalizzi. Non si sa di preciso cosa stiano sognando: possono essere episodi allegri, come la corsa insieme ai loro amici, o anche incubi, magari un aneddoto che li ha disturbati nel corso della giornata. Il cane, secondo i ricercatori, mentre dorme rivivrebbe diversi flashback ed esperienze vissute nel corso degli anni, o della giornata da poco trascorsa.

Cosa fare se il cane ha un incubo

Ogni umano si è trovato almeno una volta a chiedersi cosa fare quando il proprio migliore amico dorme e sogna. Molto spesso lo si vede agitarsi e piangere nel sonno, così il primo istinto sarebbe quello di svegliarlo per interrompere il potenziale momento pauroso. Ma non è detto che quando si agita stia necessariamente avendo un incubo, e in ogni caso si consiglia di non svegliarlo, in quanto anche il cane ha bisogno di un ciclo regolare di veglia e sonno.

Per questo, anche i vostri bambini dovrebbero evitare di toccare, abbracciare o manipolare improvvisamente il cane che sogna, in quanto potrebbe avere una reazione incontrollata, e persino morderli. Provate a mettervi nei suoi panni: se qualcuno dovesse svegliarvi all’improvviso in maniera brusca, non vi spaventereste moltissimo? Alla fine lo dice anche un famoso proverbio: “Non svegliare il can che dorme!“.