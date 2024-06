Cani e frutta, se offri al tuo Fido questa delizia succosa lo avveleni | La morte per soffocamento è solo questione di tempo

I cani possono mangiare la frutta, ma non tutta. Se dovessero infatti mordere questa delizia succosa, corrono un rischio mortale.

Con l’arrivo dell’estate è lecito domandarsi se anche il nostro amico a quattro zampe possa gustarsi qualche frutto succoso. Generalmente non ci sono problemi, anche se è sempre consigliato domandare al proprio veterinario di fiducia. Tuttavia, esiste una delizia tipica di questa stagione che potrebbe causare la morte per soffocamento al nostro animale.

Quando si tratta dei nostri cani è sempre bene non abbassare mai la guardia, neppure quando decidiamo di fargli assaggiare qualche ghiottoneria apparentemente innocua.

Quante volte ti sarà capitato di allungare un pezzetto di quello che stavi mangiando al tuo Fido? Purtroppo però non tutti gli alimenti sono consigliati per i nostri animali e i rischi potrebbero essere talvolta mortali. Soprattutto per quanto riguarda un particolare frutto, è bene che tu non lo faccia mai assaggiare al tuo cane. Purtroppo, il rischio potrebbe essere una morte lenta e straziante.

Ecco dunque nello specifico quale frutto succoso non dare mai da mangiare al tuo cane, prima che sia troppo tardi.

Il frutto che non devi offrire mai al tuo Fido

Il frutto da evitare è la ciliegia, una delizia tipica e tanto amata di questa stagione. La motivazione per cui è sempre bene evitare di allungargliene una è la seguente: il nocciolo al suo interno, se morso, può rivelarsi tossico per l’animale. Esso rilascerà infatti l’amigdalina, una sostanza che può trasformarsi all’interno del suo organismo in cianuro e, dunque, provocargli una morte per soffocamento.

Nonostante i nostri quattro zampe possano mangiarle prive di nocciolo, è sempre bene dargliele con moderazione. Questo perché sono ricche di zuccheri e possono contenere quantità minime di cianuro nella loro polpa. Ergo, per non correre rischi è meglio evitare del tutto di offrirle!

I sintomi dell’avvelenamento da ciliegie

Se il cane dovesse avertene rubate qualcuna mentre eri distratto, esistono dei chiari sintomi che simboleggiano l’avvelenamento, tra cui: convulsioni, vomito, diarrea, respiro affannoso e eccessiva salivazione. In tal caso è bene contattare immediatamente un veterinario e portare l’animale in clinica. Soltanto così il nostro Fido potrà assumere il medicinale che funge da antidoto contro il cianuro. Ricordati tuttavia che non tutti i frutti danno questi effetti collaterali e molti, al contrario, possono anche nutrire e rinfrescare il tuo cane durante la stagione estiva.

E tu eri a conoscenza di questo pericolo per il tuo cane? Non sottovalutare più la cosa e pensaci due volte prima di dargli una ciliegia!