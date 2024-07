Se il tuo gatto respira a bocca aperta non è mai un bel segnale | No, non è il caldo: ecco quando ti conviene correre dal vet

La respirazione a bocca aperta del gatto non è mai una cosa normale. Per questo, se vi trovate in determinate circostanze, dovete correre immediatamente dal veterinario.

Il gatto è l’archetipo di eleganza, maestria e indipendenza: molto spesso basta solo guardarli camminare o saltare per restarne ipnotizzati.

Quando si condivide la propria vita con un felino, lo si osserva talmente spesso che i suoi comportamenti tipici diventano parte della routine quotidiana.

Per questo un proprietario riesce sempre a capire quando nel proprio micio c’è qualcosa che non va, anche perché questo animale è molto abitudinario ed è proprio quando inizia a comportarsi in maniera diversa che un umano tende ad “alzare le antenne“.

Quando il gatto, per esempio, inizia a respirare a bocca aperta non sempre implica che l’ambiente in cui vive sia troppo caldo: se notate questi dettagli vi conviene portarlo immediatamente dal veterinario.

Quando il gatto respira a bocca aperta

Ci sono molti segnali che dovrete cogliere quando vedete il vostro gatto respirare a bocca aperta, in quanto ci sono episodi passeggeri e altri più gravi da tenere d’occhio. Per esempio, la prima causa per cui il felino compie questa azione potrebbe essere un’intensa attività fisica, magari subito dopo il gioco. In questo caso, interrompete l’attività, fatelo calmare e restituitegli un ambiente tranquillo dove riposare, senza fargli mai mancare dell’acqua fresca.

Anche in caso di stress il gatto potrebbe agitarsi e respirare dalla bocca. Come dicevamo, il gatto è un animale abitudinario e, quando la sua routine viene stravolta, tenderà a manifestare il proprio disagio. Anche qui è buona regola quella di creargli uno spazio tranquillo dove possa sentirsi al sicuro. Anche il calore eccessivo dà il medesimo sintomo, in quanto il gatto non suda come noi: per questo cercherà un modo alternativo per disperdere il calore eccessivo all’interno del suo corpo. In questo caso dovrete spostarlo in un luogo fresco e all’ombra e inumidirlo con un panno umido. Qualora non si tranquillizzasse neanche così sarà meglio consultare il veterinario, in quanto i colpi di calore sono all’ordine del giorno in estate.

Quando correre dal veterinario

Dopo avervi descritto quelli che dovrebbero essere gli episodi “più soft” e temporanei, vogliamo parlarvi di tutti quegli altri per i quali il consulto dal veterinario è d’obbligo. In primis, anche il gatto può soffrire di problemi respiratori: l’asma felina è una di quelle patologie che può colpire di frequente il gatto, così come i problemi cardiaci, il dolore, l‘avvelenamento o l’ingestione di corpi estranei.

In questi casi, si verificano spesso in concomitanza anche altri sintomi, come per esempio letargia, tosse, respiro rumoroso, cambiamenti comportamentali e così via. Qualora riscontraste questi segnali, l’unica cosa da fare è contattare tempestivamente il vet!