Animali domestici, ma quanto ti costano? Ecco quanto spendi davvero ogni anno | Il nuovo studio rivela cifre sconvolgenti

Ma quanto si spende veramente quando si ha un animale domestico? Il nuovo studio ha rivelato delle cifre sconvolgenti.

Gli animali sono sicuramente delle creature in grado di donarci tutto il loro amore e la loro compagnia. Proprio per questo, soltanto in Italia, sono veramente in molti a tenere in casa almeno un gatto o un cane. Secondo un recente studio, esiste una cifra media che i padroni spendono ogni anno per il proprio animale. Inutile dire che si tratta di una spesa molto elevata e di cui, probabilmente, non ti sei mai veramente reso conto.

Non c’è cosa più bella al mondo di adottare un animale, salvarlo e donargli tutto l’amore necessario.

A volte, queste creature riescono infatti a colmare tutti i nostri vuoti e, proprio per questo, sono ritenuti dai membri veri e propri della famiglia. Stando a dei sondaggi emersi da Changes Unipol, sembrerebbe che la percentuale in Italia di chi possiede almeno un animale domestico sia sempre più in aumento. Ma quanto possono arrivare a costarci veramente alla fine dell’anno i nostri migliori amici a quattro zampe?

Tra giochi, pappe, spese del veterinario, toilettature e chi più ne ha ne metta, la cifra si prospetta veramente alta.

Lo studio sconvolgente sugli animali domestici

Soltanto in Italia, il 56% delle famiglie tiene un animale domestico dentro la propria dimora. I cani risultano essere la scelta preferita, con un 36%, mentre i gatti sono al secondo posto, il un 33%. La fascia d’età che predilige un animale domestico è quella che va dai 41 ai 56 anni, ossia la generazione X. Subito dopo troviamo invece la generazione Z (che va dai 16 ai 26 anni) la quale predilige tuttavia i cani anziché i felini.

Tutte queste persone arrivano a spendere, alla fine dell’anno, cifre inimmaginabili. Ecco infatti a quanto ammonta la spesa in questione.

Il costo alla fine dell’anno

I nostri animali domestici diventano quindi una parte integrante della nostra famiglia e, dunque, necessitano anche di alcune spese. Generalmente il costo mensile per il loro cibo o altro è di 65€, per un totale di 780€ alla fine dell’anno. Aggiungendo però le spese mediche, di circa 180€ ogni anno, allora la cifra che un padrone può arrivare a spendere è di circa 1.000€. Questo dato rimane comunque abbastanza marginale, visto che l’amore di un animale non ha prezzo!

E tu avevi mai calcolato quanto spendi per il tuo quattro zampe ogni anno? Adesso finalmente saprai dove finiscono i tuoi 1.000€!